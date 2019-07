Vadão é demitido da Seleção Brasileira Feminina de futebol

O técnico da Seleção Brasileira Feminina de futebol, Oswaldo Alvarez, conhecido como Vadão, foi demitido nesta segunda-feira (22). A decisão foi tomada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.

Vadão teve duas passagens pela seleção, em 2016 e 2017. No total, ele conseguiu 35 vitórias, cinco empates e 16 derrotas. O técnico sempre foi criticado, tanto pela torcida, quanto pelas jogadoras. Quando retornou ao comando do grupo, na saída de Emily Lima, diversas atletas fizeram um abaixo-assinado e algumas, inclusive, anunciaram a aposentadoria. O desempenho antes da Copa do Mundo, abaixo do esperado, foi um dos fatores que influenciaram na saída de Vadão.

A CBF ainda não definiu quem dirigirá a Seleção Feminina, mas a técnica sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica com os Estados Unidos, é um dos nomes que circulam como possibilidade de assumir o time.

