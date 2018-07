“Vamos ajudar Neymar a se recuperar”, disse o novo técnico do Paris Saint-Germain

O novo técnico do PSG (Paris Saint-Germain), o alemão Thomas Tuchel, afirmou nesta sexta-feira (27) que ajudará Neymar a se recuperar do baque sofrido após a Copa do Mundo da Rússia. “Ele é um campeão e vamos ajudá-lo a se recuperar”, declarou Tuchel, em Singapura, na véspera de uma partida pela International Champions Cup.

“Ele é um grande jogador, sabe como administrar vitórias, mas também como administrar derrotas”, completou o treinador de 44 anos, que assumirá o badalado time francês nesta temporada. Tuchel, que se destacou no comando do Borussia Dortmund há duas temporadas, disse não se preocupar com a relação entre Neymar e Kylian Mbappe, que terminou a Copa como uma estrela mundial e campeão.

Personalidades

“Pela minha experiência, os grandes jogadores têm o caráter mais simples, porque eles querem competir e vencer. Claro que temos personalidades fortes no elenco, mas não me preocupo com isso. Há pouco tempo eles eram meninos jogando na praia, perto de suas casas, nas ruas. Queremos encontrar esse sentimento e nos divertir, mas trabalhando duro”, ressaltou o alemão.

Di María

O ciclo de Angel Di María no Paris Saint-Germain está perto do fim. O clube parisiense estará disposto a libertar o passe do argentino por uma verba em torno dos 30 milhões de euros (cerca de RS$ 130 milhões) ainda nesta janela de transferências, segundo informa o jornal “Paris United” nesta sexta-feira.

De acordo com a publicação, o jogador de 30 anos também não deseja continuar mais uma temporada no clube como reserva de Neymar ou Mbappé e quer iniciar um novo ciclo em outro clube.

Campeonato Espanhol

O objetivo do meia é retornar ao Campeonato Espanhol, onde anteriormente jogou no Real Madrid, ou ir para Liga Italiana, onde a Napoli, do técnico Carlo Ancelotti, seria uma das interessadas no seu passe.

Ancelotti gostaria de receber a chegada de Di María na Napoli por causa das boas lembranças no Real Madrid, quando ele dirigiu o argentino no clube, e isso seria a carta para chegada de dele.

Ainda segundo o “Paris United”, a transação pode ser mesmo fechada em 30 milhões de euros, e as três partes – Di Maria, PSG e Napoli – viram com bons olhos o negócio.

Di Maria, que sonhou vestir a camisa do Barcelona, tem contrato com o PSG até 30 de junho de 2019. O meia, que jogou a Copa do Mundo na Rússia com a Argentina, pode vestir sua sexta camisa profissional, depois de passar por Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG.

