Veja estatísticas de cada uma das 32 seleções do Mundial

O Mundial começará em 14 de junho de 2018, em Moscou, e vários países já garantiram presença no evento mais importante do futebol. Com uma campanha irretocável sob o comando de Tite, a Seleção Brasileira foi a primeira a se classificar nas Eliminatórias (antes apenas a Rússia estava garantida, por ser o país-sede). Na sequência, outras equipes acostumadas a disputar o Mundial também carimbaram o passaporte rumo à Rússia.

Tabela completa de jogos

Confira, abaixo, todas as seleções classificadas para 2018:

Rússia (Europa/país-sede)

11ª participação (incluindo a União Soviética)

Melhor resultado: 4° lugar (1966)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na primeira fase)

Brasil (América do Sul)

21ª participação

Melhor resultado: Campeã (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Última participação e resultado: 2014 (4ª colocada)

Irã (Ásia)

5ª participação

Melhor resultado: Primeira fase (1978, 1998, 2006 e 2014)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na primeira fase)

Japão (Ásia)

6ª participação

Melhor resultado: Oitavas de final (2002 e 2010)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na primeira fase)

México (América Central e do Norte)

16ª participação

Melhor resultado: Quartas de final (1970 e 1986)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas oitavas de final)

Bélgica (Europa)

13ª participação

Melhor resultado: 4° lugar (1986)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas quartas de final)

Coreia do Sul (Ásia)

10ª participação

Melhor resultado: 4° lugar (2002)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas quartas de final)

Arábia Saudita (Ásia)

5ª participação

Melhor resultado: Oitavas de final (1994)

Última participação e resultado: 2006 (eliminada na primeira fase)

Alemanha (Europa)

19ª participação

Melhor resultado: Campeã (1954, 1974, 1990 e 2014)

Última participação e resultado: 2014 (campeã)

Inglaterra (Europa)

15ª participação

Melhor resultado: Campeã (1966)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na primeira fase)

Espanha (Europa)

15ª participação

Melhor resultado: Campeã (2010)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na primeira fase)

Nigéria (África)

6ª participação

Melhor resultado: Oitavas de final (1994, 1998 e 2014)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas oitavas de final)

Costa Rica (América Central e do Norte)

5ª participação

Melhor resultado: Quartas de final (2014)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas quartas de final)

Polônia (Europa)

8ª participação

Melhor resultado: 3° lugar (1974 e 1982)

Última participação e resultado: 2006 (eliminada na primeira fase)

Egito (África)

3ª participação

Melhor resultado: 1ª fase (1934 e 1990)

Última participação e resultado: 1990 (eliminada na primeira fase)

Sérvia (Europa)

12ª participação (incluindo a Iugoslávia)

Melhor resultado: 4° lugar (1930 e 1962)

Última participação e resultado: 2010 (eliminada na primeira fase)

Islândia (Europa)

1ª participação

Melhor resultado: estreante

Última participação e resultado: estreante

França (Europa)

15ª participação

Melhor resultado: Campeã (1998)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas quartas de final)

Portugal (Europa)

7ª participação

Melhor resultado: 3° lugar (1966)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na primeira fase)

Uruguai (América do Sul)

13ª participação

Melhor resultado: Campeã (1930 e 1950)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas oitavas de final)

Argentina (América do Sul)

17ª participação

Melhor resultado: Campeã (1978 e 1986)

Última participação e resultado: 2014 (vice-campeã)

Colômbia (América do Sul)

6ª participação

Melhor resultado: Quartas de final (2014)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas quartas de final)

Panamá (América Central e do Norte)

1ª participação

Melhor resultado: estreante

Última participação e resultado: estreante

Senegal (África)

2ª participação

Melhor resultado: Quartas de final (2002)

Última participação e resultado: 2002 (eliminada nas quartas de final)

Marrocos (África)

5ª participação

Melhor resultado: Oitavas de final (1986)

Última participação e resultado: 1998 (eliminada na primeira fase)

Tunísia (África)

5ª participação

Melhor resultado: Primeira fase (1978, 1998, 2002 e 2006)

Última participação e resultado: 2006 (eliminada na primeira fase)

Croácia (Europa)

5ª participação

Melhor resultado: 3° lugar (1998)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na fase de grupos)

Suíça (Europa)

11ª participação

Melhor resultado: Quartas de final (1934, 1938 e 1954)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada nas oitavas de final)

Suécia (Europa)

12ª participação

Melhor resultado: Vice-campeã (1958)

Última participação e resultado: 2006 (eliminada nas oitavas de final)

Dinamarca (Europa)

5ª participação

Melhor resultado: Quartas de final (1998)

Última participação e resultado: 2010 (eliminada na primeira fase)

Austrália (Ásia)

5ª participação

Melhor resultado: Oitavas de final (2006)

Última participação e resultado: 2014 (eliminada na primeira fase)

Peru (América do Sul)

5ª participação

Melhor resultado: Quartas de final (1970 e 1978 – 2ª fase)

Última participação e resultado: 1982 (eliminada na primeira fase)

