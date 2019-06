Veja faz parceria com The Intercept para divulgar conteúdo da Lava Jato

O editor executivo do Grupo Editorial Record, Carlos Andreazza, afirmou, no início da tarde desta quinta-feira (27), que “a revista Veja se integrará ao grupo – que já tem a Folha – que divulgará o conteúdo administrado pelo Intercept”.

Acabo de informar, no @programapanico, que a revista Veja se integrará ao grupo – que já tem a Folha – que divulgará o conteúdo administrado pelo Intercept. É oficial. — Carlos Andreazza (@andreazzaeditor) June 27, 2019

O The Intercept Brasil anunciou parceria com a Folha na semana passada. De acordo com o editor da Fórum, Renato Rovai, “o acordo editorial entre a Folha de S. Paulo e o The Intercept Brasil se tornou a bala de prata contra a linha argumentativa adotada pelo ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato”.

