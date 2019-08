Vem aí o Fórum Cresce RS, dia 29, na Casa da Pampa, na Expointer

A Rede Pampa promove anualmente o Projeto RS Sustentável, que tem por objetivo discutir junto à lideranças, autoridades e à classe empresarial gaúcha os principais temas de interesse da sociedade como um todo. A iniciativa, desta vez, em parceria com a Assembleia Legislativa do RS, ganha palco na Casa da Pampa, na Expointer, reunindo nomes de peso de diversos setores de nossa economia, tendo como pano de fundo o tema “Cresce RS”.

Sob a mediação de Armando Burd, da Rede Pampa, o Fórum acontece dia 29, a partir das 14h , contando com a presença do governador Eduardo Leite, que abrirá o evento, ao lado do presidente da AL, deputado Luis Augusto Lara.

Sob o guarda-chuva do tema central, será analisada a Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, através de sete painéis que abordarão concessões hidroviárias, ferroviárias e rodoviárias, monitoramento de estradas, aeroporto Salgado Filho, concessão de gás natural e expansão da malha e energias renováveis. Os paineis contarão com nomes de destaque do cenário local e regional.

No encerramento, os participantes receberão certificados. Inscrições gratuitas pelo www.forumcrescers.com.br. Confirmações pelo fone 3218.2502, com Vânia.

