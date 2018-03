Vem aí um workshop para quem quer ser modelo internacional

Estafani Kayser está indo modelar no Japão. Amanda Klaffke estampou, recentemente, a Vogue Itália. Daniel Stentzler é considerado, pelo respeitado portal do segmento Models.com, uma revelação do mundo fashion. Gabi Henrich é um dos rostos mais requisitados do mercado publicitário atual. O que estes modelos gaúchos têm em comum? Foram descobertos pela La Bella Produtora. De 26 a 30 de março, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 514 – Centro Histórico), a La Bella organiza um workshop para quem sonha com a carreira de modelo.

Durante uma semana, com aulas na manhã e tarde, os alunos aprenderão dicas importantes para obter sucesso nesta profissão tão requisitada e almejada. A modelo e miss Juliana Böhm, conhecida por vários títulos de beleza, é a professora de passarela e estilo. Especializado em book fotográfico, o fotógrafo Jari Martins, que trabalhou em Portugal, Espanha e França, ministra aula de fotogenia. Com 25 anos de mercado, o maquiador Marquinhos Prestes, com formação pela Maison Payot, no Rio de Janeiro, e diversas especializações, ensinará dicas de maquiagem, tanto para meninos como para meninas. Já o ator Vinicius Mello, integrante do casting da Cia Teatro Novo, professor da Escola Teatro Novo (voltada a ensinar interpretação para crianças e adolescentes), e apresentador do Projeto Galera Curtição, dará um workshop de interpretação para televisão e peças teatrais, técnicas de desenvoltura e consciência corporal.​

“É um workshop completo e bem abranjante para quem sonha com o mundo artístico, seja ele na passarela ou na televisão, como ator ou comerciais”, afirma Dartagnan Sant´Anna, CEO da produtora. As inscrições ocorrem até o dia 23 de março. Informações e inscrições pelo telefone 51-3095.3176.

