Autoridades da Venezuela rechaçaram nesta quinta-feira (10) afirmações do governo brasileiro sobre o derrame de petróleo que atinge o Nordeste do Brasil. A Venezuela emitiu uma nota afirmando que as declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de que o óleo encontrado na costa brasileira foi extraído na Venezuela, são “infundadas” e “tendenciosas”.

Deixe seu comentário: