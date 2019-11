Tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto de Lei do vereador Marcelo Sgarbossa (PT), prevendo o tombamento material e imaterial do prédio onde se situa o Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), no bairro Menino Deus. De acordo com o parlamentar, o espaço tem uma história que remonta a 1963, com a desapropriação de uma área na rua Gonçalves Dias.