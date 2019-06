Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol cita a existência de novo vídeo do caso Neymar e aposta que o jogador pedirá licença da Seleção

“Veja, se eu tivesse que apostar, se eu tenho dez fichas e me perguntassem no que eu apostaria? Aposto que ele pedirá licença. Ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América e um batalhão de jornalistas”, prosseguiu o dirigente.

De acordo com ele, trata-se de uma opinião pessoal, e não da entidade. “Se o Neymar vier, é capaz de o Brasil não chegar. Eu conheço a imprensa. A imprensa vai pegar no pé. E tem muito mais coisa para aparecer. Um amigo meu do Rio de Janeiro disse que tem mais um vídeo para ser jogado na rua. Se eu sou o Neymar…”, declarou Noveletto.

Noveletto completou dizendo que o corte não vai partir de Tite e que a ausência de Neymar na competição seria um bom negócio tanto para o jogador quanto para a CBF.

Na manhã de terça-feira (04), em Paris, na França, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, havia garantido a presença de Neymar na Copa América. “Temos total confiança nele”, disse.

Explicações

No fim de semana, o atacante Neymar usou as redes sociais para reafirmar que é vítima de extorsão. O camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG (Paris Saint-Germain) publicou um vídeo no qual nega a acusação de estupro e reproduz várias conversas pelo WhatsApp com a mulher que o denunciou.

O papo trazido à tona por Neymar tem vídeos provocativos, nudes e o desenrolar do trâmite que culminou com a viagem a Paris dessa mulher. “Fui induzido a isso, foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui adiante”, disse o jogador no vídeo.

Pela reprodução exposta por Neymar, o contato entre os dois no aplicativo de mensagens começou em 11 de março, inclusive com o envio de vídeos por parte dela. De acordo com a publicação do jogador, a rotina se manteve. No começo de maio, a ideia de levá-la a Paris começou a ser amadurecida. Neymar se comprometeu em cuidar da logística.

Ainda segundo o conteúdo disponibilizado pelo jogador, a mulher desembarcou na capital francesa no dia 15 de maio. As conversas indicam que já neste dia houve relação sexual entre os dois, com a promessa de que um novo encontro aconteceria.

No dia 16, pelo conteúdo divulgado por Neymar, a mulher até pediu um presente para o filho dela e estava se preparando para receber o jogador. Depois de pedir um vinho e perceber que Neymar não apareceria, apesar de prometer, ela disse que iria dormir. “Você não vem e tá dando mancada me deixando esperando”, teria escrito ela, segundo a parte final da publicação de Neymar.

“Bom, vamos lá. Estou sendo acusado de estupro. É, é uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. Bom, fui pego de surpresa. Foi muito ruim e muito triste escutar isso porque quem me conhece sabe do meu caráter e da minha índole, sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo”, declarou o craque.