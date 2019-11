Futebol Vice presidente do Grêmio vê renovação de Renato encaminhada, e fala sobre ‘ousadia’ e equilíbrio nas contas

Por Redação O Sul * | 21 de novembro de 2019

Com o objetivo do conquistar a vaga direta para a Libertadores, a pauta no Grêmio também divide atenções sobre a renovação do técnico Renato Portaluppi. Por parte da direção, há bastante otimismo pela permanência do treinador, que já afirmou que irá tratar do assunto apenas ao fim da disputa do Brasileirão. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quinta-feira (21), o vice presidente Duda Kroeff afirmou que o acerto “está bem encaminhado”, e comentou sobre a declaração pela a necessidade da vinda de reforços para 2020.

“Não está no fim o ciclo dele. Ainda pode dar bastante ao Grêmio. Sou a favor de, quando o treinador é de bom nível, tem que ficar por longo tempo. Mas acho que está bem encaminhada (a renovação). Ele pediu para aguardar mais dois ou três jogos para depois conversar mais seriamente sobre o assunto”, disse o dirigente ao programa Futebol Alegria do Povo.

Durante a entrevista, o vice presidente também comentou sobre a declaração de Renato Portaluppi, que chegou a condicionar sua permanência pela chegada de reforços para o elenco visando 2020: “Temos que encontrar o equilíbrio. Temos que cuidar pra não gastar demais. Renato tem certa razão, ele é um vencedor, temos que ser ousados, mas sempre com cuidado pra não desequilibrar.”

Confira outras declarações do vice Duda Kroeff:

Torcida para o Flamengo na final da Libertadores?

Dizer que vou torcer pro #Flamengo é exagero. Vou acompanhar. Mas torcer pra argentino, a gente não torce.

Goleiros do elenco

Paulo Victor nos deu o Gauchão, viveu uma fase esplendorosa, passou por um mal momento, mas já está bem de novo. Temos o Julio César, o Megiolaro e também o Brenno.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

