Vídeo mostra cabeças decapitadas em presídio de Natal

Ao menos três presos foram decapitados nesse sábado durante uma violenta rebelião no Centro Penitenciário Alcaçuz, próximo a Natal, no Rio Grande do Norte, dias depois de cerca de cem detentos terem sido brutalmente assassinados em outras instituições da região norte. O juiz de Execuções Penais de Natal, Henrique Baltazar Vilar dos Santos, disse que gravações dos presos mostram “várias cabeças decapitadas espalhadas no pátio”. “Relatos de agentes e policiais falam que eles já destruíram o bloqueador de celular e estão controlando todos os pavilhões.”

Para Santos, a situação era “previsível”. “Desde março de 2015 há pavilhões com celas sem grades. Então, dentro os presos já comandavam. O Estado controlava só os muros”, disse. “Alcaçuz é semi-destruído e agora eles devem terminar de destruir. Sempre houve notícia de que eles tinham armas lá dentro. Não é de hoje”, acrescentou.

Segundo ele, o presídio Rogério Coutinho Madruga, inaugurado em 2011 no mesmo terreno de Alcaçuz, era onde estavam mantidos presos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital), enquanto o pavilhão 4 da unidade vizinha é reduto do Sindicato RN, facção ligada ao Comando Vermelho.

