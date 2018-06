Vinnie Paul, baterista do Pantera, morreu aos 54 anos

Vinnie Paul, baterista e um dos fundadores da banda de metal Pantera, morreu aos 54 anos. A causa da morte não foi divulgada. “Não há mais detalhes disponíveis no momento. A família pede que respeitem sua privacidade durante esse momento”, diz uma nota divulgada pela banda em suas redes sociais.

O Pantera recebeu quatro nomeações ao Grammy. A banda foi encerrada em 2003, com rumores de briga entre os membros. No entanto, os irmãos minimizaram qualquer amargura em uma entrevista à rede CNN em 2004. “Tivemos 13 anos de muito, muito sucesso. Basicante, o vocalista queria seguir adiante, fazer outras coisas e realmente perdeu o seu foco”, disse Paul na época.

O quarteto de rock pesado que estourou nos anos 1990. Depois de um começo em um hard rock mais comercial, o Pantera intensificou a agressividade de seu som e fez muito sucesso com músicas como “Walk”, “Cemetery gates” e “Fuckin hostile”.

Além do cantor Phil Anselmo, o guitarrista Dimebag Darrell, irmão de Vinnie, era o grande astro da banda, reconhecido por fãs e músicos pela criatividade e técnica com o instrumento. Depois de muito sucesso, o Pantera se separou em 2003. No ano seguinte, Dimebag (apelido que significa a menor quantidade de maconha que se pode comprar, uma trouxinha de dez centavos de dólar) e Vinnie estavam recomeçando com uma nova banda, o Damageplan, quando o guitarrista foi assassinado por um fã em um show em Columbus, Ohio, em um massacre que deixou mais três mortos e vários feridos. Na ocasião, Vinnie insinuou que Anselmo tinha uma parcela de culpa, pois o Pantera – cujo fim reputava à atitude intransigente do cantor – jamais tocaria em uma casa pequena e sem a segurança adequada.

Nos anos seguintes, o baterista seguiu em frente com o Hellyah e administrou o legado do irmão. Em várias ocasiões ele afirmou que não participaria de uma eventual reunião do Pantera, que não faria sentido sem Dimebag.

Músicos reagiram à morte de Vinnie Paul nas redes sociais:

Dave Mustaine, do Megadeth

“Acabei de acordar na Bélgica com a notícia que meu amigo Vinnie Paul faleceu. Outro herói do metal levado tão cedo. Diga oi ao Daryl por mim. Descanse em paz, meu querido amigo”, postou no Twitter.

Paul Stanley, do Kiss

“Muito triste de saber da morte de Vinnie Paul. Adorei quando o Pantera fez alguns shows com a gente e no últimos anos o Vinnie estava sempre à frente e no centro de todos os shows do Kiss. Descanse em paz e condolências á sua família”, postou.

Papa Roach

“Destruídos de saber da morte do cara mais legal do metal. Vinnie Paul nos mostrou nada além de amor. Vamos sentir a sua falta, Vinnie”, diz tuíte da banda californiana.

