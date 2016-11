Vinte vítimas foram identificadas. FAB trará os corpos até sexta-feira

Até as 11h40min desta quarta-feira (30), 20 corpos das vítimas do avião que caiu na cidade de La Unión, a 60 km de Medellín (Colômbia) já haviam sido identificados por técnicos da Polícia Federal e do Itamaraty que chegaram nesta madrugada à cidade, em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira).

A expectativa das autoridades brasileiras e colombianas é a de que todos os 71 mortos sejam identificados até o fim desta quarta-feira (30) ou nesta quinta (1º). A FAB tem dois aviões preparados em Manaus para buscar os corpos das vítimas. Entre elas, estão a delegação da Chapecoense e jornalistas brasileiros.

O Ministério das Relações Exteriores cogita fazer viagens escalonadas para trazer os corpos, ou seja, liberá-los conforme os atestados de óbito forem concluídos. De qualquer maneira, o objetivo é de que até sexta-feira (2) todos eles já estejam em solo brasileiro. As autoridades brasileiras ainda não definiram para onde seguirão os aviões.

Os seis sobreviventes do acidente mostram evolução. Segundo médicos, o goleiro Jackson Follman continua em estado crítico e em observação, mas disseram que já houve evolução.

Já o lateral Alan Ruschel teve uma fratura na coluna vertebral, passou por cirurgia e, segundo a médica Ana María González, não teve danos neurológicos nem no movimento dos membros inferiores. Inicialmente, especulou-se que Ruschel poderia ficar paraplégico.

O zagueiro Neto continua entubado, em estado grave, mas abre os olhos e começou a tossir. Também é mantido em aparelhos o jornalista Rafael Henzel, mas seu estado é estável.

De acordo com a médica, os membros da tripulação Ximena Suárez e Erwin Tumiri estão estáveis e em recuperação, e seguem internados. Ainda não há data para eles retornarem ao Brasil – a volta dependerá da evolução do quadro clínico dos feridos.

Diversos governos e autoridades manifestaram solidariedade às vítimas e a suas famílias. Entre eles o papa Francisco, que “pede ao Senhor que derrame sobre os familiares das vítimas os dons da serenidade espiritual e da esperança cristã, e compartilha de coração a bênção apostólica”.

O governo federal decretou luto oficial de três dias. A cidade de Chapecó decretou 30. (Folhapress)

Comentários