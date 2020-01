Celebridades Viviane Araújo samba muito no ensaio de rua do Salgueiro

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Vivi Araújo é rainha de bateria do Salgueiro. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Viviane Araújo mostrou todo seu samba no pé durante o ensaio de rua da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira.

Vivi é rainha de bateria da agremiação, que este ano terá o enredo “O Rei Negro do Picadeiro”, do carnavalesco Alex de Souza, que homenageará o palhaço Benjamin de Oliveira.

