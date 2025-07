Grêmio No Peru, Grêmio enfrenta o Alianza Lima em busca de recuperação na temporada

16 de julho de 2025

O duelo válido pelo playoff da competição será decidido em dois jogos, com ida em Lima, e volta na Arena do Grêmio. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O duelo válido pelo playoff da competição será decidido em dois jogos, com ida em Lima, e volta na Arena do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio tem um desafio decisivo pela Conmebol Sul-Americana nesta quarta-feira (16), às 21h30, contra o Alianza Lima, no Peru. O duelo, válido pelo playoff da competição, será decidido em dois jogos, com ida em Lima, capital peruana, e volta na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Acompanhe a partida na Rádio Grenal.

Os playoffs da Sul-Americana põem frente a frente os segundos colocados da fase de grupos da própria competição e os que vieram da Libertadores após ficarem na terceira posição dos grupos, caso do Alianza Lima, que ficou atrás de São Paulo e Libertad, do Paraguai, em sua chave.

Os gaúchos têm como trunfo o fato de decidirem na Arena, onde o time não perdeu na fase de grupos da Sul-Americana, com duas vitórias e um empate em três confrontos. Na primeira partida após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes, porém, o Grêmio não foi bem e acabou goleado pelo Cruzeiro por 4 a 1 no Mineirão, no domingo (13).

Quem avançar no confronto entre Alianza Lima e Grêmio pegará a Universidad Católica, do Equador, com a previsão dos confrontos para as semanas dos dias 13 e 20 de agosto. A Sul-Americana será decidida em final única no dia 22 de novembro. A partida acontecerá em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia

