Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

O Brasil vai buscar a vitória contra o Equador e Arthur Elias já tem uma ideia de sua escalação. Foto: Lívia Villas Boas/CBF O Brasil vai buscar a vitória contra o Equador e Arthur Elias já tem uma ideia de sua escalação. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF) Foto: Lívia Villas Boas/CBF

Nesta quarta-feira (16), a Seleção Brasileira Feminina entra em campo novamente pela Copa América, desta vez para encarar a Bolívia, às 18 horas, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda — conhecido como Chillogalo — em Quito, no Equador. A partida é válida pela segunda rodada do torneio continental e representa mais uma oportunidade para o Brasil consolidar sua força na competição.

Na estreia, no último domingo (13), o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0, em um jogo de certo equilíbrio, mas resolvido com gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio. A atuação mostrou uma equipe determinada, ainda em busca de ajustes finos. A centroavante Amanda Gutierres, escalada como titular pelo técnico Arthur Elias, celebrou seu desempenho com entusiasmo:

“Fico feliz por ter contribuído com o gol e, mais ainda, por estrearmos com um resultado positivo. Esse grupo está muito focado e determinado, e eu também estou com esse objetivo muito claro: quero conquistar meu primeiro título com a Seleção. Vamos seguir trabalhando forte pra isso”, declarou a atleta após a partida.

Do outro lado, a Bolívia chega pressionada após ser goleada por 4 a 0 pelo Paraguai na rodada inicial. Com uma equipe em reconstrução e aposta em nomes jovens, como a meio-campista Abigail Queiroz (que atua no futebol espanhol) e a atacante Ana Paula Rojas (do Bolívar), a seleção comandada por Rosana Gómez busca surpreender e se reerguer dentro da competição.

A expectativa é de um duelo em que o Brasil assuma o protagonismo com posse de bola e intensidade no ataque, apostando na experiência de Marta e na mobilidade de Kerolin, Gio e Amanda Gutierres na frente. O sistema defensivo, liderado por Tarciane e Isa Haas, também deve ser testado contra os contra-ataques bolivianos.

2025-07-16