Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Se o caso de Lucas Piton for considerado um caso de "jogada brusca grave", o atleta pode ficar suspenso por tempo determinado. Foto: Matheus Lima/Vasco Se o caso de Lucas Piton for considerado um caso de "jogada brusca grave", o atleta pode ficar suspenso por tempo determinado. (Foto: Matheus Lima/Vasco) Foto: Matheus Lima/Vasco

A goleada sofrida na noite desta terça-feira (15) por 4 a 0 diante do Independiente del Valle, na partida de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, trouxe consequências severas para o Vasco. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) abriu um processo disciplinar contra o lateral-esquerdo Lucas Piton, expulso logo aos 11 minutos do primeiro tempo no duelo disputado em Quito, no Equador.

De acordo com a súmula do árbitro peruano Kevin Ortega, a expulsão de Piton se deu por “jogo perigoso grave”, enquadrando o atleta no artigo 14.1, alínea B, do Código Disciplinar da Conmebol. O trecho prevê suspensão por pelo menos uma partida ou período determinado, em casos de “jogada brusca grave”, caracterizada por entrada violenta ou força excessiva que ponha em risco a integridade física de um adversário.

Além da situação de Piton, o clube foi penalizado pelos cartões amarelos recebidos por Léo Jardim e Hugo Moura. Cada advertência resultou em uma multa de US$ 500 (cerca de R$ 2.785 na cotação atual), que será automaticamente descontada dos valores que o Vasco tem a receber da Conmebol por direitos televisivos e patrocínios.

Com os problemas disciplinares e o duro resultado em campo, a classificação vascaína parece improvável. Para avançar de forma direta às oitavas de final, o Cruz-Maltino precisará vencer o Independiente del Valle por uma diferença de cinco gols no jogo de volta. Caso consiga superar os equatorianos por quatro gols de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

Antes do reencontro com o Del Valle, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (19), a equipe carioca enfrenta o Grêmio, às 17h30, em São Januário, pela 14ª rodada. O confronto nacional é visto como oportunidade para recuperar moral e fazer ajustes técnicos visando o duelo decisivo pela Sul-Americana.

2025-07-16