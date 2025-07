Esporte Liga da Arábia Saudita busca aumentar o limite de estrangeiros por clube

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Mantendo o foco na evolução de jovens atletas a nova norma deve entrar em vigor já em agosto. Foto: Divulgação/Redes Sociais

A Saudi Pro League está prestes a passar por mais uma mudança significativa que promete transformar o cenário do futebol no Oriente Médio. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Khalid Alshenaif, a Liga Saudita deseja ampliar o número de jogadores estrangeiros por clube, permitindo que cada equipe conte com até 10 atletas internacionais ao longo da temporada, sem limite de idade.

Pelo regulamento atual, as equipes podem ter oito jogadores estrangeiros não asiáticos relacionados por partida, mas dois deles — embora inscritos — não podem ser convocados para os jogos.

A nova proposta permitiria que todos os 10 atletas fossem utilizados, com oito em campo e dois no banco de reservas, oferecendo maior flexibilidade técnica às comissões e mais espaço para estrelas globais.

Outro ponto relevante é que dois dos dez jogadores inscritos deverão ser nascidos a partir de 2003, mantendo o foco no desenvolvimento de jovens talentos internacionais. Mudança deve entrar em vigor já em agosto.

A Federação Saudita trabalha para oficializar essa nova regra acompanhando o movimento da janela de transferências, que será aberta em 20 de julho e seguirá até 10 de setembro. A expectativa é que a ampliação do limite incentive ainda mais a chegada de grandes nomes ao futebol saudita.

Essa tendência não é recente. Desde a contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, em janeiro de 2023, o futebol local tem acelerado seus investimentos em atletas estrangeiros. O número de estrangeiros permitidos nos elencos passou de sete para oito, e ajustes continuam sendo feitos a cada temporada. Na última edição da liga, por exemplo, houve autorização para oito não asiáticos e duas vagas adicionais para estrangeiros com menos de 23 anos.

Com esse novo movimento, a Liga Saudita reforça sua estratégia de tornar-se uma potência no futebol global. Ao ampliar o limite de estrangeiros, a competição passa a ser um destino cada vez mais atrativo para jogadores consagrados, jovens promessas e empresários do esporte. Além de elevar o nível técnico, as mudanças também contribuem para o aumento da visibilidade internacional e o crescimento comercial da liga.



Como funciona o limite atualmente?

1- Máximo de 10 estrangeiros por elenco, sendo dois obrigatoriamente Sub-21 (nascidos a partir de 2003);

2- Até 8 estrangeiros não asiáticos podem ser escalados por jogo;

3- Os dois atletas excedentes não podem ser relacionados na rodada

