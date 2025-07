Grêmio Futebol feminino do Grêmio realiza os últimos ajustes antes da retomada do calendário de competições

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

O time feminino do Grêmio já sabe quem serão seus adversários e as datas dos confrontos. Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

Nesta quarta-feira (16), as Mosqueteiras enfrentaram mais um dia de preparação física e técnica no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, como parte da reta final de treinamentos antes da retomada das competições oficiais da temporada. Sob o comando do técnico Cyro Leães, o time feminino do Grêmio mantém uma rotina intensa de treinos em dois turnos, com foco total nos desafios do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil.

A semana de atividades teve início na segunda-feira (14), com a apresentação do elenco às 8h e os procedimentos padrões como suplementação, pesagem e atendimentos médicos. As atividades seguem diariamente até sábado (19). Às 9h, o grupo dá início aos treinos de força, seguido por exercícios de aquecimento, trabalho físico específico e instruções técnicas e táticas. O objetivo é ajustar detalhes estratégicos e potencializar a performance física das atletas, que buscam iniciar a fase decisiva do calendário com vantagem competitiva.

No período da tarde, após almoço e descanso, as jogadoras retornam para mais uma sessão de treino às 14h. As atividades incluem atendimento pré-treino, análises de vídeo e sessões de recuperação, além dos exercícios em campo voltados ao refinamento dos fundamentos abordados pela manhã. O encerramento acontecerá por volta das 15h30, em um ciclo repetido até sábado, quando haverá um trabalho conjunto com a equipe masculina da Ulbra.

No treino desta quarta, a comissão técnica manteve a programação padrão, com foco em situações de jogo em campo reduzido, ajustes defensivos e ofensivos — simulando cenários similares aos das partidas oficiais.

Calendário definido

A equipe feminina do Grêmio já conhece seus primeiros desafios: estreia no Campeonato Gaúcho contra o Juventude, no dia 2 de agosto, em Caxias do Sul, e partida eliminatória pela Copa do Brasil contra o Bahia, no dia 6, fora de casa. Ambas competições prometem exigir nível elevado de concentração e desempenho, e os trabalhos em Canoas são parte essencial da preparação tática e psicológica.

Com o grupo concentrado e unido, a expectativa nos bastidores é positiva. As Mosqueteiras querem iniciar essa nova etapa com autoridade, traduzindo nos jogos todo o esforço depositado nos treinamentos das últimas semanas.

