Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia R$ 150 milhões para apoiar prorrogação de dívidas de produtores rurais

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ação do governo visa assegurar a retomada da atividade produtiva no campo de municípios afetados por enchentes em 2024 Foto: Mauricio Tonetto/Secom Ação do governo visa assegurar a retomada da atividade produtiva no campo de municípios afetados por enchentes em 2024 Foto: Mauricio Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante reunião-almoço com a diretoria da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), realizada nesta quarta-feira (16), o governador Eduardo Leite anunciou um novo aporte de R$ 150 milhões do Funrigs (Fundo do Plano Rio Grande) para viabilizar a prorrogação de dívidas de crédito rural contratadas junto ao Banrisul e não contempladas pela recente resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional).

A medida garante que produtores de municípios com decreto de emergência ou calamidade durante o período das enchentes de 2024 possam renegociar operações de crédito rural com vencimento em 2025.

O montante representa um esforço adicional para assegurar a retomada da atividade produtiva no campo, especialmente entre os agricultores familiares e os produtores de pequeno e médio porte.

“Estamos falando de um investimento público que busca dar fôlego aos produtores, proteger empregos e garantir a continuidade da produção. O Estado está fazendo a sua parte para complementar as medidas federais e atender quem ficou de fora da cobertura original”, afirmou o governador.

A projeção é de que o apoio viabilize a prorrogação de até R$ 3,04 bilhões em crédito rural, com manutenção dos juros contratuais e pagamento escalonado a partir de 2026. O modelo foi desenvolvido em parceria com o Banrisul e inclui metodologia técnica para comprovação de perdas, com base em índices climáticos padronizados, dispensando a apresentação de laudos individuais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-anuncia-r-150-milhoes-para-apoiar-prorrogacao-de-dividas-de-produtores-rurais/

Governo gaúcho anuncia R$ 150 milhões para apoiar prorrogação de dívidas de produtores rurais

2025-07-16