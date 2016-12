Voo do Texas para Alemanha é desviado para Nova York após ameaça falsa de bomba

Um voo da Lufthansa do Texas para a Alemanha foi desviado para um aeroporto de Nova York na segunda-feira (12) pós uma ameaça de bomba chegar à sede da companhia aérea, mas não foi encontrado artefato explosivo no avião após buscas, disseram autoridades.

O voo 441 de Houston para Frankfurt pousou com segurança e foi levado para uma área remota do Aeroporto Internacional John F. Kennedy por volta das 20h30min (horário local), disse Steve Coleman, um porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey.

Todos os passageiros deixaram o avião e foram hospedados em hotéis enquanto autoridades realizavam buscas no avião, disse um porta-voz da Lufthansa nesta terça-feira (13) na Alemanha. A ameaça de bomba foi feita por telefone à sede da companhia, mas uma busca no avião mostrou que a ameaça era falsa, informou a Autoridade em publicação no Twitter.