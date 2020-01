Mundo Vulcão entra em atividade nas Filipinas e expulsa 8 mil moradores

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Um vulcão perto de Manila, nas Filipinas, expeliu uma enorme massa de cinzas neste domingo (12) e acendeu o alerta de uma possível erupção. Cerca de 8 mil moradores foram obrigados a deixar suas casas, e voos foram cancelados.

Segundo os sismólogos filipinos, que registraram movimentos de lava no vulcão Taal (atração turística no centro de um lago a 65 km ao sul da capital), uma erupção pode ocorrer nas próximas horas ou dias. O nível de alerta é de 4 (em uma escala que vai até 5).

De acordo com especialistas, há risco também de a erupção causar um tsunami no lago. As cinzas do vulcão chegaram à capital e a outras cidades da região, que tiveram aulas suspensas e serviços públicos cancelados.

Por conta dos riscos de agravamento de problemas respiratórios, as pessoas foram orientadas a ficar dentro de casa e usar máscaras se precisassem ir à ruas. As autoridades filipinas da aviação ordenaram a suspensão de 172 voos chegando e saindo do aeroporto internacional quando a nuvem de cinzas atingiu 15 km de altura e tremores foram sentidos no chão.

O Taal é um dos menores vulcões ativos no mundo, mas é considerado perigoso. “Ele é único porque é um vulcão dentro de um vulcão”, disse Renato Solidum, chefe do instituto filipino de vulcanologia e sismologia.

O vulcão entrou em erupção mais de 30 vezes nos últimos 500 anos. Em 1911, 1.500 pessoas morreram em um desses eventos. As Filipinas integram o chamado “Círculo de Fogo”, um arco com intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao sudeste asiático através do Oceano Pacífico.

