William Bonner prestigia a ex-esposa Fátima Bernardes em apresentação de jazz

A apresentadora Fátima Bernardes arrasou na dança e dessa vez não foi no palco do seu “Encontro”. Criticada pelo deputado Jair Bolsonaro por causa de enquete no programa, a jornalista foi prestigiada pelo ex-marido, William Bonner, ao se apresentar com a companhia de jazz Carlota Portella.

As apresentações ocorreram em dois dias seguidos no teatro Odylo Costa Filho, na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Bonner gravou com seu smartphone o número estrelado pela ex-esposa, de quem se separou em agosto, após 26 anos.

Comentários