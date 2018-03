William Bonner respondeu a uma internauta que chamou a sua namorada de feia: “Demonstração pública de indelicadeza”, escreveu o apresentador

O jornalista William Bonner, 54 anos, respondeu uma internauta que chamou sua namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas, de feia no Instagram após o apresentador publicar uma foto dos dois na segunda-feira (5).

“Mulher feia”, disse a usuária da rede social. Em resposta, o âncora do Jornal Nacional (TV Globo), escreveu: “Você segue mil setecentos e vinte contas no Instagram e escolhe a minha para dar uma demonstração pública de indelicadeza… Devo ser alguém com muita sorte!”, escreveu Bonner.

Nos comentários seguintes, muitos defenderam Bonner e a namorada. “Leio alguns comentários ofensivos e me pergunto, será que as pessoas acham que esse comentário fará diferença na vida do outro? Que preguiça dessa gente mal-amada!”.

“Vamos ser felizes e beijinho no ombro para os invejosos… Felicidades ao casal”, comentou outro usuário. “Acho incrível como alguém se acha no direito de se meter na vida alheia. William Bonner, seja feliz a vida é sua”; e “Bola pra frente mestre! Se alguém tem inveja de você é porque você tá no caminho certo! Você já viu alguém com inveja de azarado? Vai ser feliz e nem ai pros outros”, foram algumas das mensagens de apoio.

Bonner e Dantas foram vistos juntos em público pela primeira vez em novembro de 2017 durante a estreia da peça “Ayrton Senna O Musical”, no Rio de Janeiro. Pouco antes, sua ex-mulher a apresentadora Fátima Bernardes também assumiu um novo relacionamento com o advogado pernambucano Túlio Gadêlha.

Denúncia e textão

Recentemente, Bonner também foi vítima de um ataque virtual na mesma rede social. No começo de fevereiro, com um textão, o jornalista disse que denunciou uma seguidora que criou mais de 20 perfis falsos para ofendê-lo.

Ele afirmou que os xingamentos e ameaças surgiram desde o fim de seu casamento com Bernardes.

Após utilizar a ferramenta de bloqueio, ele conta que ela sempre voltava, ofendendo também outros de seus seguidores.

“A pessoa cria outro perfil. Manifesta o desejo de que eu morra. E de forma lenta e dolorosa. […] Eu a bloqueio, e bloquearei sempre. É do jogo. E a pessoa cria mais um perfil para ultrapassar todos os limites, ao desrespeitar um registro da memória de meu pai [o pai de Bonner morreu em 2016]. É muito feio. É perverso. Doentio”, desabafou.

O apresentador ainda ressaltou estar preocupado com a criadora dos perfis: “Será que essa criatura tem alguma interação com seres humanos no mundo real? Ou se trata de alguém profundamente doente e só? Será que essa agressividade desmedida se esgotará sempre no ambiente caótico de um espaço para comentários? Ou devo dar atenção à ameaça de me agredir fisicamente na rua?”.

“A gente costuma acreditar que o desprezo é a arma adequada contra haters. Mas, hoje, ao me deparar com os comentários na foto de meu pai, essas questões todas ganharam dimensão pra mim. E achei que talvez fosse o caso de provocar alguma reflexão”, justificou-se.

Deixe seu comentário: