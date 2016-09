Xuxa faz tratamento para rugas com máscara dourada

Xuxa aproveitou a segunda-feira, 12, para cuidar da beleza. A apresentadora esteve no consultório de sua dermatologista, na Zona Sul do Rio, onde fez um tratamento estético no rosto. Ela aplicou uma máscara dourada, e postou a selfie no Instagram.

“Tô na Dra. Karla Assed… Quem disse que eu não valho ouro? Só ela para fazer isso comigo”, escreveu Xuxa, que, questionada por seus seguidores, contou que era um tratamento antirrugas. É uma mascara para hidratar e melhorar as rugas”, respondeu a uma fã. “Coisa pra titia… Hidratar e melhorar as rugas”, disse a outro seguidor.

A médica da apresentadora é a mesma que cuida da beleza de Angélica e das ex-BBBs Adriana Sant’Anna e Amanda Djehdian. (AG)

