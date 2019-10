Zé Ricardo comanda o primeiro treino no Inter e esboça nova formação

Zé Ricardo, novo técnico do Inter, comandou sua primeira atividade com o grupo de jogadores nesta quarta-feira (23). Já no trabalho desta manhã, no CT Parque Gigante, o comandante começou a esboçar o time, que enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, no sábado (26), às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são da Rádio Grenal.

Sem D’Alessandro e Patrick, que cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo, uma das formações teve: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenilson; Parede, Neilton, W.Silva; Rafael Sobis.

O esquema formado no 4-2-3-1 também teve alternâncias para 0 4-4-2, quando Rafael Sobis e Neilton foram alinhados na mesma linha. Paolo Guerrero ficou apenas na academia.

Rodrigo Lindoso, que participou do trabalho, ainda está sob observação médica. O volante está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Já Rafael Sobis treinou normalmente e volta a ficar à disposição.

Já o time reserva da atividade esteve escalado com Danilo; Bruno, Klaus, Roberto, Uendel; Bruno Silva, Sarrafiore; Pottker, Zé Aldo, Nico López; Pedro Lucas. Os suspensos Patrick e D’Ale treinaram com um terceiro grupo em sua maioria formado por jogadores da base.

Enquanto o ocorria o treino com bola, Rodrigo Moledo e Matheus Galdezani, mais uma vez, realizaram trabalhos específicos de recuperação sob supervisão do coordenador de performance do colorado Élio Carravetta. Até o jogo de sábado ainda restam mais duas atividades. O grupo embarca nesta quinta-feira (24) para Salvador, após o treinamento.