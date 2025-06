Rio Grande do Sul 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos foram retirados de rios e arroios no RS desde o início deste ano

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

No total, 154 cidades foram contempladas na primeira fase do Desassorear RS Foto: Divulgação No total, 154 cidades foram contempladas na primeira fase do Desassorear RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS), coordenado pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, removeu mais de 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos de pequenos rios, arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais em todo o território gaúcho desde o início deste nao.

Até o momento, há 89 projetos em andamento em 65 municípios, com 55 frentes de trabalho ativas e 34 já concluídas. Com investimento total de R$ 301 milhões por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), R$ 54 milhões já foram executados. No total, 154 cidades foram contempladas na primeira fase do programa, que iniciou em janeiro.

O Desassorear RS faz parte do Plano Rio Grande, programa criado para reconstruir o Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado.

As ações do Desassorear RS têm como foco principal a prevenção ao transbordamento de rios e arroios, especialmente em função das chuvas intensas e dos eventos climáticos extremos que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos, contribuindo para o acúmulo de materiais nos leitos, como areia, cascalho, madeira e outros resíduos que fazem a obstrução dos cursos d’água, agravando alagamentos e enchentes.

