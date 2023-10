Saúde 10 milhões de mortes serão causadas por AVC em 2050, indica estudo global

10 de outubro de 2023

Segundo especialistas, a maior parte das vítimas estará em países com renda baixa e média, grupo que inclui o Brasil. (Foto: Reprodução)

O número de mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) no mundo pode aumentar em até 50% e chegar a 10 milhões de casos até 2050, alerta um estudo feito pela Organização Mundial do AVC e publicado no periódico científico Lancet Neurology. Segundo os especialistas ações de monitoramento e prevenção precisam ser articuladas com urgência para evitar os números alarmantes.

A estimativa prevê que o número de vítimas da condição passará dos 6,6 milhões registrados em 2020 para 9,7 milhões em 2050, e o maior número de casos será observado em países com renda baixa e média, grupo do qual o Brasil faz parte.

Segundo o estudo, entre os principais motivos para o crescimento estão o aumento da expectativa de vida e consequentemente o risco associado ao envelhecimento, um estilo de vida nada saudável, o que aumenta o risco de incidência do AVC, além do alto número de casos de hipertensão arterial não diagnosticada ou não controlada, dificuldade de acesso a serviços de saúde de qualidade, investimentos insuficientes em prevenção dos fatores de risco e poluição do ar.

A alta prevalência de doenças infecciosas agudas também foi lembrada nos países de renda baixa e média, além da sobrecarga no sistema de saúde que não consegue dar conta de atender os pacientes com as enfermidades.

Principais fatores de risco para o AVC:

*Pressão alta

*Diabetes

*Colesterol alto

*Obesidade

*Alimentação não saudável

*Sedentarismo

*Tabagismo

O estudo afirma que uma das principais formas de reduzir o risco da doença é fazer exames de prevenção como check-up, ter um estilo de vida saudável, com exercícios físicos regulares e uma boa alimentação. Além do controle da pressão arterial e diabetes.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde disponíveis no portal Datasus, o número de mortes por AVC chegou a 106,9 mil no ano passado, aumento de 6% em relação aos 100,2 mil óbitos registrados dez anos antes, em 2012.

Tipos

Existem dois tipos de AVC: o isquêmico e o hemorrágico.

O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia). Segundo o Ministério da Saúde, o AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos.

Já o AVC hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico.

Sintomas

De acordo com dados do portal de Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o acidente vascular cerebral matou 87.518 brasileiros, entre 1º de janeiro e 13 de outubro de 2022. O número equivale à média de 12 óbitos por hora, ou 307 por dia, e faz do AVC a principal causa de morte no país. Para fator de comparação, no mesmo período, o infarto vitimou 81.987 pessoas e a Covid-19, 59.165 cidadãos.

Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. A condição é mais comum em adultos mais velhos, mas a incidência em jovens e pessoas de meia idade tem crescido nas últimas décadas.

O tratamento imediato para um AVC pode reduzir substancialmente o risco de sequelas graves e até mesmo morte. Por isso, saber identificar os sintomas da condição é fundamental.

Segundo informações do Hospital Albert Einstein, uma das formas de identificar um AVC é fazer o teste SAMU:

*Sorriso: peça para a pessoa sorrir. Veja se um lado do rosto não mexe;

*Abraço: veja se a pessoa consegue elevar os dois braços como se fosse abraçar ou se um membro não se move;

*Música: veja se a pessoa repete o pedacinho de uma música ou se enrola as palavras;

*Urgente: chame uma ambulância ou vá a um pronto atendimento especializado.

Essa recomendação é importante porque os sintomas mais comuns da condição são desvio de rima labial (sorriso torto), dificuldade para levantar os dois braços e fala arrastada.

De acordo com a Sociedade Brasileira de AVC, os principais sinais e sintomas de um acidente vascular cerebral são:

*Fraqueza ou formigamento na face, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo;

*”Boca torta” ao falar;

*Confusão mental, alteração da fala ou “fala enrolada”;

*Alteração da visão, com embaçamento ou visão dupla, em um ou ambos os olhos;

*Alteração súbita do equilíbrio ou da coordenação/tontura ou desequilíbrio para andar;

*Dor de cabeça muito forte.

2023-10-10