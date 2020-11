Esporte Ana Sátila fatura segundo ouro na Copa do Mundo de Canoagem

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Brasileira venceu prova na canoa individual (C1) na etapa da França Foto: Confederação Brasileira de Canoagem Brasileira venceu prova na canoa individual (C1) na etapa da França. (Foto: Confederação Brasileira de Canoagem) Foto: Confederação Brasileira de Canoagem

A mineira Ana Sátila, de 23 anos, voltou, neste domingo (8), à Copa do Mundo de Canoagem Slalom na Europa. Desta vez, a brasileira conquistou medalha de ouro na etapa de Pau – comuna francesa localizada na cordilheira dos Pirineus – na canoa individual (C1), com o tempo de 115 segundos 39 centésimos A prata ficou com a ucraniana Viktoriia Us e o bronze com a tcheca Tereza Kneblova com o bronze.

“Foi uma experiência incrível, estou muito feliz em terminar essas duas competições com medalha de ouro e voltar vitoriosa para o Brasil. Quero agradecer a todos pela torcida, essa medalha é fruto de um esforço de uma equipe inteira”, disse a atleta em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Canoagem.

Esse é a segunda medalha dourada da brasileira pelo C1 (canoa individual), no mês passado na etapa realizada em Tacen na Eslovênia. Agora a atleta soma seis medalhas em Copas do Mundo

Há menos de um mês, Sátila já havia subido no degrau mais alto do pódio na etapa de Tacen (Eslovênia), quando fez o melhor tempo ( 94seg64) também na canoa individual (C1). A atleta soma agora seis medalhas em Copas do Mundo: dois ouros desta temporada, duas pratas no caiaque (K1) e dois bronzes na canoa individual (C1).

O Brasil foi representado ainda na etapa de Paul (França) por Mathiew Desnos, que ficou em quarto lugar no kaiaque individual (K1). Na mesma categoria, Pedro Gonçalves, o Pepê, parou nas semifinais. Ele também chegou à final do K1 Extremo, e terminou na quarta posição. Outro brasileiro, Felipe Borges competiu no C1 e terminou em 16º lugar.

