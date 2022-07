Economia Bolsa brasileira fecha em alta de 2,04% e volta a superar 100 mil pontos. Após cinco altas seguidas, dólar cai e fecha em 5 reais e 35 centavos

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O Ibovespa passou a acumular alta de 1,79 na semana e de 2,22% no mês. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, voltou aos 100 mil pontos nesta quinta-feira (7), puxado pelo clima positivo em mercados acionários no exterior e alta de preços de commodities como o minério de ferro e o petróleo. O indicador fechou em alta de 2,04%, aos 100.730 pontos.

Na quarta-feira (6), a Bolsa fechou em alta de 0,43%, aos 98.719 pontos. Com o resultado desta quinta, o índice passou a acumular alta de 1,79 na semana e de 2,22% no mês. No ano, ainda há queda de 3,90%.

Já o dólar fechou em queda nesta quinta-feira (7), após ter avançado nas últimas 5 sessões, em linha com sinais de alívio pontual na força da moeda norte-americana nos mercados internacionais. A moeda norte-americana caiu 1,44%, vendida a R$ 5,3435.

Na quarta-feira, o dólar fechou com avanço de 0,60%, a R$ 5,4217 – maior patamar desde 27 de janeiro (R$ 5,4228). Com o resultado desta quinta, a divisa acumula alta de 2,12% no mês. No ano, a moeda americana ainda tem desvalorização de 4,15% frente ao real.

O que está mexendo com os mercados?

No exterior, o foco permanece nas preocupações relacionadas a uma potencial recessão global e na expectativa de um maior aperto monetário nos Estados Unidos.

Na quarta-feira, a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) sinalizou um aumento de 0,50 ou 0,75 ponto percentual na reunião de política monetária do fim deste mês da instituição norte-americana. O que investidores esperam ver agora é o ritmo de desaceleração da economia. O que se espera é de que seja suave, pouco agressiva.

Por isso, os olhos estarão voltados nesta sexta-feira para os números de emprego nos EUA. Os economistas consultados pelo jornal The Wall Street Journal uma criação de 250 mil postos de empregos em junho, abaixo dos 390 mil de maio.

O mercado de commodities também teve dia de alta. O índice da Bloomberg subiu quase 4% nesta quinta-feira. O petróleo tipo Brent, referência para formação de preços da Petrobras, teve alta de quase 3,5%, aos US$ 104.

Na cena doméstica, a Câmara dos Deputados aprovou em comissão nesta quinta a PEC (proposta de emenda à Constituição) que libera R$ 41 bilhões em gastos a pouco mais de três meses das eleições. A votação ainda vai a Plenário.

Apelidado de “PEC Kamikaze”, o pacote reacendeu temores de descontrole fiscal e de uma pressão ainda maior nos juros e inflação. O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu apuração sobre a PEC que proposta que cria benefícios sociais a poucos meses das eleições.

Devido ao quórum considerado insuficiente (427 dos 513 deputados presentes por volta das 19h30min desta quinta-feira), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) decidiu adiar para a próxima terça-feira (12) a votação da “PEC Kamikaze”, que, em ano eleitoral, cria benefícios sociais para a parcela pobre da população e para algumas categorias profissionais. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia