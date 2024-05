Rio Grande do Sul Aumenta para 149 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Mais de 620 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Mais de 620 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Aumentou para 149 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira (14) pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 112 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Mais de 620 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 446 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,12 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Confira o boletim completo

Municípios afetados: 446

Óbitos confirmados: 149

Óbitos em investigação*: 0

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

Pessoas em abrigos: 79.494

Desalojados: 538.245

Afetados: 2.124.553

Feridos: 806

Desaparecidos: 112

Pessoas resgatadas: 76.483

Animais resgatados: 11.002

Trechos de rodovias com bloqueios: 151 (estradas estaduais e federais)

Rios às 17h

Lago Guaíba – Porto Alegre – 5,23 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos – São Leopoldo – 6,77 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí – Passo das Canoas – 5,83 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari – Muçum – 9,89 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí – Feliz – 4,37 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai – Uruguaiana – 11,67 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos (São Lourenço do Sul) – 2,50 metros – 7h (cota inundação 1,30)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 125.456 pontos sem energia elétrica (6.9% do total de clientes);

RGE Sul: 132.600 pontos sem energia elétrica (4,3% do total de clientes);

Corsan: 159.662 clientes sem abastecimento de água (5% do total de clientes);

Tim: serviço normalizado;

Vivo: 7 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: serviço normalizado.

Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

1.055 escolas

248 municípios

29 CREs

368.833 estudantes impactados

539 escolas danificadas com 219.926 estudantes matriculados

84 escolas servindo de abrigo

