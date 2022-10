Saúde 15 melhores alimentos para a pele: confira a lista

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Maçã: fonte de quercetina, um flavonoide que possui ação contra radicais livres e também auxilia na amenização de processos alérgicos. Foto: Reprodução

A principal função da pele é proteger o corpo não somente de bactérias e vírus, mas também da poluição e de substâncias químicas com as quais entramos em contato no dia a dia. Portanto, É preciso cuidar muito bem dela, de sua saúde e, claro, de sua beleza.

E você sabia que a alimentação tem papel fundamental na busca de uma pele bonita e saudável? Há 15 alimentos bons para a pele.

Uvas e frutas vermelhas

Essas frutas são fontes de resveratrol, que é um polifenol com uma potente ação antioxidante que reduz a ação de radicais livres e a inflamação da pele, além de ser um poderoso aliado no rejuvenescimento da pele e no tratamento do melasma.

Limão

Limão é fonte de vitamina C, um micronutriente que estimula a síntese de colágeno: não tem como o organismo produzir colágeno com deficiência de vitamina C. Aliás, esse é um item obrigatório em qualquer dieta de quem quer se manter jovem.

Molho de tomate caseiro

Essa é uma das maiores fontes de licopeno. Porém, o betacaroteno presente no tomate é mais bem absorvido quando aquecido com azeite, quando se torna biodisponível, como é consumido na base da dieta mediterrânea.

Sementes de abóbora

Fonte de cromo, que pode atuar de maneira indireta, melhorando a sensibilidade à insulina, reduzindo a ação de fatores inflamatórios. Além do cromo, a semente de abobora contém vitamina E, que é outro antioxidante muito importante.

Açafrão-da-terra ou cúrcuma

A curcumina presente na raiz é um poderoso antioxidante com ação anti-inflamatória e que ajuda a combater a ação maléfica dos raios solares. Alguns estudos robustos mostram o efeito preventivo do açafrão-da-terra contra algumas doenças de pele.

Maçã

Fonte de quercetina, um flavonoide que possui ação contra radicais livres e também auxilia na amenização de processos alérgicos. Possui ainda um benefício maravilhoso para a pele, que é diminuir a absorção rápida de açúcar.

Chá verde

Chá verde com limão é uma combinação estratégica maravilhosa no combate ao envelhecimento celular.

Alecrim

Antioxidante potente, essencial como acompanhamento de refeições ricas em gordura animal, pois alguns compostos inibem as reações de oxidação de gorduras que podem ser inflamatórias e prejudicar a aparência da pele.

Couve de Bruxelas

Rica em vitaminas A e C (antioxidantes), é ainda grande fonte de fibras que alimentam as bactérias benéficas do intestino que produzem butirato.

Sementes de linhaça

Grande fonte de magnésio, mineral importante para diversos processos endócrino-metabólicos. Um dos sintomas da deficiência de magnésio é a vontade exacerbada de consumir doces, que são inimigos da pele.

Albedo das frutas

É a parte branca e fibrosa que se encontra internamente a casca das frutas, sendo rico em pectina.

Clara de ovos

Fonte de albumina, proteína de excelente digestibilidade que promove a síntese de colágeno e da elastina.

Leguminosas germinadas

A germinação aumenta em mais de 100% o teor de compostos bioativos e as vitaminas do complexo B (B2, B3 e B5) aumentam a resistência natural da pele.

Abacaxi

Fonte de bromelina, enzima que pode ajudar na renovação celular da pele e na melhora de processos cicatriciais.

Banana

Mais um alimento excelente, que aumenta a produção de triptofano, um dos responsáveis pelo “sono da beleza”, aumentando a produção do hormônio do sono.

