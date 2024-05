Rio Grande do Sul Aumenta para 151 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

16 de maio de 2024

Mais de 615 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no Estado Foto: Mauricio Tonetto/Secom Mais de 615,3 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas no Estado. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Aumentou para 151 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (16) pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 104 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Mais de 615 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 461 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, quase 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Municípios afetados: 461

Pessoas em abrigos: : 77.199

Desalojados: 540.192

Afetados: 2.281.830

Feridos: 806

Desaparecidos: 104

Óbitos confirmados: 151

Óbitos em investigação*: 0

Pessoas resgatadas: 76.620

Animais resgatados: 11.932

Efetivo empregado: 27.715

Viaturas utilizadas: 4.105

Aeronaves usadas: 20

Embarcações usadas: 287

Rios (medição às 17h)

Lago Guaíba – Porto Alegre – 4,86 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos – São Leopoldo – 6,87 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí – Passo das Canoas – 5,78 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari – Muçum – 5,95 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí – Feliz – 3,18 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai – Uruguaiana – 10,95 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos – São Lourenço do Sul – 2,80 metros (cota inundação 1,30)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 119.810 pontos sem energia elétrica (6.6% do total de clientes);

RGE Sul: 123.200 pontos sem energia elétrica (4% do total de clientes);

Corsan: 129.977 clientes sem abastecimento de água (4% do total de clientes);

Tim: Serviço normalizado;

Vivo: 5 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: Serviço normalizado.

Escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

1.058 escolas

248 municípios

29 CREs

378.887 estudantes impactados

552 escolas danificadas com 212.880 estudantes matriculados

89 escolas servindo de abrigo

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas. Conforme dados atualizados às 18h desta quinta, são 144 trechos com bloqueios totais e parciais em 58 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Portos e aeroportos

As chuvas e enchentes que atingem o Estado destruíram boa parte da infraestrutura de estradas do Rio Grande do Sul.

Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

Dos oito aeroportos administrados pelo governo do Estado, sete operam normalmente:

Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Canelas: fechado nesta tarde por conta das condições meteorológicas.

Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos operam normalmente:

Bagé

Pelotas

Uruguaiana

Aeroportos municipais

Caxias do Sul: fechado por conta das condições meteorológicas.

Santa Cruz do Sul: fechado por conta das condições meteorológicas.

Portos

Porto de Porto Alegre – mantém suspensas as operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

Porto de Pelotas – o embarque de toras de madeira segue suspenso e as atividades estão paralisadas no terminal.

Porto do Rio Grande – segue operando normalmente.

Travessia para São José do Norte – os serviços de transporte de veículos e de passageiros encontra-se suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna dos Patos.

