Brasil Quanto mais barato o carro, maior desconto: entenda medida do governo

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os juros cobrados no financiamento de carros são mais altos do que a Selic, que hoje é de 13,75%. Foto: Divulgação Os juros cobrados no financiamento de carros são mais altos do que a Selic, que hoje é de 13,75%. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (25) que vai reduzir impostos dos carros populares em até 10,96%. O objetivo é diminuir o preço dos veículos mais “baratos”. A medida valerá para veículos com valor final de até R$ 120 mil.

Desconto

Vai variar de 1,5% a 10,96%, com base em três fatores: valor atual do veículo: quanto mais barato o carro, maior será o desconto tributário; emissão de poluentes: quanto mais limpo for o motor e o processo produtivo, maior o desconto; e cadeia de produção: quanto maior o percentual de peças e acessórios produzidos no Brasil, maior o desconto.

Atualmente, o preço de partida do carro zero é de cerca de R$ 68 mil – mais de 50 salários mínimos (hoje em R$ 1.320).

O governo também estuda permitir a venda direta dos carros a pessoas físicas. O vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que: “Quanto menor o carro, mais acessível, maior será o desconto”. O impacto fiscal ainda não foi calculado porque a duração da medida de incentivo ainda está em aberto.

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, disse que: “É muito possível termos preços abaixo de R$ 60 mil.”

Os altos preços dos carros populares tornaram-se tema frequente de reclamação do presidente Lula. “A fábrica de automóveis não está vendendo bem, mas qual pobre pode comprar um carro popular de R$ 90 mil?”, questionou o mandatário, durante sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento, Econômico e Social, no início do mês.

Prazo

O Ministério da Fazenda terá um prazo de 15 dias para adequar a decisão às regras fiscais – ou seja, calcular a perda de arrecadação e dizer qual será a compensação no orçamento.

Até quando vai valer? Alckmin disse que a medida é transitória, voltada para estimular um setor que passa por dificuldades e trabalha hoje com ociosidade de 50%.

Entraves

Os juros cobrados no financiamento de carros são mais altos do que a Selic, que hoje é de 13,75%.

De acordo com o Banco Central, a taxa média dos bancos nessa linha de crédito foi de 28,6% ao ano em março.

“O juro é difícil de resolver de um dia para o outro. Mas é possível pensar em mecanismos de acesso ao crédito que possam facilitar”, disse o presidente da Stellantis, Antonio Filosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/1518591-2/

Quanto mais barato o carro, maior desconto: entenda medida do governo

2023-05-25