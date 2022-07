Porto Alegre 15ª Edição da Parada de Luta LGBTI de Porto Alegre ocorre no próximo domingo

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Previsão de chuva transferiu o evento para o dia 17 de julho e caminhada agora sairá dos Açores Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após dois anos acontecendo de forma remota e virtual em virtude da pandemia de Covid-19, a tradicional Parada de Luta LGBTI de Porto Alegre está de volta no formato que a consagrou em 2018 como a segunda maior Parada do Brasil.

Este ano, com o tema “DE PEITO ABERTO… SEJA LIVRE! SEJA LUTA!”, o evento acontece no próximo domingo (17), já que devido à previsão de chuva para a data originalmente programada, não pode ocorrer no domingo mais próximo ao dia 28 de junho, data internacional do Orgulho LGBTQIA+.

A concentração acontece a partir das 12h, na Ponte de Pedra da Praça dos Açorianos, em Porto Alegre, devendo sair em caminhada, acompanhada por Trios Elétricos, pela Avenida Perimetral até a Usina do Gasômetro, pontualmente às 15h.

A partir das 17h está programado o início das apresentações artísticas intercaladas por falas e explanações de personalidades públicas, ativistas e militantes dos movimentos sociais no palco montado na Orla do Guaíba.

Nesta edição contará também, na apresentação, com diversas apresentadoras e

apresentadores de Paradas do RS, que irão se revezar no palco ao lado de Roberto Seitenfus, apresentador há 15 anos do evento.

A Parada de Luta une em seu evento a arte e cultura Queer, a defesa da diversidade sexual e de gênero, a reivindicação por políticas públicas governamentais, a reclamação por equiparação de direitos civis e a cobrança de demandas sociais para a Comunidade LGBTQIA+, sempre prestigiando artistas locais, em início de carreira e do interior do estado, trazendo dessa maneira muitos shows de drags, apresentações musicais diversificadas e performances de dança.

A equação desta mistura tem sempre, fundamentalmente, dois objetivos: empoderar a comunidade e dar visibilidade à causa LGBTQIA+ diante da sociedade. Para Gil Cunha, Produtor e Assessor de Imprensa do evento “a Parada é o ponto alto da militância e do ativismo LGBT na luta contra o preconceito e é fundamental para dar visibilidade e promover a união e a força da população LGBTQIA+”.

