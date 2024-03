Porto Alegre 15º Festival de Música começa neste sábado em Porto Alegre com a primeira eliminatória

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Estão concorrendo 44 músicas, selecionadas entre as 266 inscritas.(Fotos: Luciano Lanes/PMPA)

Com foco em composições inéditas de todos os gêneros musicais, a 15ª edição do Festival de Música de Porto Alegre começa neste sábado (2), a partir das 20h, com a primeira etapa eliminatória. As atividades acontecem na Associação do Comércio e Indústria da Restinga (Acir), no bairro Restinga.

Estão concorrendo 44 músicas, selecionadas entre as 266 inscritas. Destas, seis estão na categoria Kids; quatro na categoria Músicos de Rua; e 34 na categoria Música em Geral.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), por meio da Coordenação de Música, e tem quatro eliminatórias: as outras três acontecerão nos dias 9, 16 e 23 deste mês, sempre às 20h. A grande final está prevista para o dia 31 de março, às 17h, na Praça da Alfândega.

A cada etapa, um grupo ou artista convidado fará uma apresentação. Neste sábado, será atração o grupo Resenhou Samba, com show de abertura do Clube do Pandeiro. Os Fagundes são o show da segunda eliminatória, dia 9; Nei Lisboa, no dia 16; e o grupo Rock de Galpão na última classificatória, dia 21. A final terá como atração a dupla Claus & Vanessa. Todas as etapas têm entrada franca.

“O Festival de Música é a forma mais democrática de convívio da cultura. É a oportunidade de integração entre artistas reconhecidos e músicos iniciantes, além de ser um bom momento de se ouvir todas as vozes da cidade”, explica Elton Saldanha, coordenador de Música da SMCEC.

Histórico

Criado em 1998, o Festival de Música seguiu até a décima terceira edição, em 2010, e depois foi retomado em 2019. Artistas como Tiago Rinaldi, Gabriel Luzzi, Fanfarra Bate Sopra, Allan Barcellos, Leonardo Ribeiro, Júlia Reis e Rô Bjerk são alguns dos premiados nas edições anteriores do evento.

Júri e Prêmios – O júri é composto por Hugo Pereira La Roque, Luciano Souza Gomes, Mariana de Oliveira Lima, Oswaldo Niluk Júnior e Rodrigo Lentino Machado. A premiação abrange os três primeiros lugares da categoria Música em Geral, em prêmios de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente para 1º, 2º e 3º lugares.

Haverá prêmios de R$ 3 mil para o primeiro lugar de cada categoria (Kids e Músico de Rua) e também para música revelação, melhor instrumentista, melhor torcida e música mais popular. O troféu foi concebido pelo escultor, arquiteto e urbanista Vinicius Vieira.

Os escolhidos pelos jurados recebem ainda cursos de produção cultural e imersão instrumental, oferecidos pela Banda Municipal de Porto Alegre. Os primeiros lugares nas categorias Música em geral e Músico de rua estarão nas apresentações do Reveillon 2025, no evento oficial da cidade. Confira abaixo a lista das músicas concorrentes.

Categoria Música em geral:

– Lá vem ela – Vitor Massa.

– Chá de cogumelo – Ronaldo Antônio Leite Severo.

– Te esquecer – Guilherme Marques Menezes e Gabriel Xarão.

– Ciranda da rima – Anna Paz.

– Sob a luz da madrugada – Édison Rogério Silva de Souza.

– Um cais do Porto – João Batista Pereira Franco.

– Quebra-cabeça – Pietra Keiber.

– Teus olhos vão me hipnotizar – Rodrigo Godinho Corrêa.

– Largo da Quitanda – Alan Barcellos da Rosa.

– Os velhos gaúchos – Elmer Fagundes, Luiz e Enrique da Silva Pereira.

– Laranjeira – Hernesto Kovaski de Aguiar e Fabiano Rodrigues Pereira da Silva.

– Uma canção de amor – Eduardo Antunes Nichele.

– Beijos e abraços – Everton Santana Silva.

– Canções do tempo – Cleiber Rocha.

– O rio e o mar – Vinícius Paím Laranjeira.

– Dores da solidão – Lucas Daniel Ortiz Romano.

– Temporal – Nathan Silveira Schneider e Diego da Rosa dos Santos.

– Acontecimento – Jéferson Garcia e Ricardo Cordeiro.

– Das noites da Pulperia – Paulo César dos Santos Costa e Olavo Loreto.

– Jundiá Dub – Richard Serraria.

– Natureza forte – Donizete Smolski Araujo.

– Deixar ir – Ana Muniz.

– Plena calma – Adriano Christmann de Quadros.

– Mar – Anna Perin e Anderson Braff.

– Tilera – Guilherme Gutierres Saldanha, Fernando Saldanha Filho e Guilherme Becker.

– Candeia – Gilberto Medeiros de Oliveira.

– Bola pra frente – Alê Medeiros.

– Oração ao sim – Elisa Freese Lima.

– Nhém nhém nhém – Francisco Pereira Cordeiro.

– Napoleão 3000 – André Rodrigues de Carvalho.

– Iceberg – Augusto Cesar Prusch Machado.

– O físico – Márcio Pereira Machado.

– Pó de giz – Beto Porcher.

– Sobre você – Gabriel Fagundes Lucas.

Categoria Músico de Rua:

– Setenta setenta setenta – Dkg Dekilograma.

– Guilhotina – James Albernaz Dutra.

– Deus não é homem – Claudio José Marques Brasil Jr.

– Deixa o corpo mole – Cosme Ferreira Rodrigues.

Categoria Kids:

– A gente perde tempo demais – Igor Giovani de Souza Almeida e Isabella Tramontina da Silva.

– Gaúcho – Lorenzo Cidade de Freitas e Carlos A. S. Freitas.

– Janela – João Pedro de Azevedo Hahn.

– Reflexo – Felipe Mairesse de Castro.

– Tempo de amar – Giovanna Soares Almada.

– Talvez – Manu Porto.

