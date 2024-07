Rio Grande do Sul Onda de frio: município gaúcho registra -4,2°C

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

As baixas temperaturas predominam no Estado ao longo desta semana Foto: Freepik As baixas temperaturas predominam no Estado ao longo desta semana.. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Dom Pedrito, na Região da Campanha, registrou a temperatura mais baixa do Estado nesta terça-feira (9): -4,2°C.

Pelo menos outras nove cidades também tiveram mínimas negativas, com destaque para Santana do Livramento (-3,1°C), Alegrete (-1,9°C), Uruguaiana (-1,8°C), Santiago (-1,4°C) e São Vicente do Sul (-0,9°C ).

Em Porto Alegre, a mínima foi de 6,5ºC no início da manhã desta segunda. O Rio Grande do Sul enfrenta a segunda onda de frio neste ano. As baixas temperaturas predominam no Estado ao longo desta semana.

