Brasil Foragido da Justiça brasileira, o blogueiro Allan dos Santos passou a trabalhar como motorista de aplicativo nos EUA, sem deixar suas redes sociais, banidas no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ativista de extrema-direita vice em solo norte-americano em 2020. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foragido da Justiça brasileira, o blogueiro de extrema-direita Allan dos Santos tornou-se motorista de aplicativo na cidade turística de Orlando, nos Estados Unidos, país onde vive desde 2021. Ele é alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre fake news e milícias digitais, como suspeito de participação em uma rede organizada de ataques a adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Alan comandava o canal “Terça Livre”, retirado do ar por ordem judicial. O governo brasileiro retomou os pedidos de extradição de Dos Santos durante o governo Lula e chegou a reforçar o pedido para autoridades americanas, mas não houve resposta. Em agosto, o ministro do STF Alexandre de Moraes voltou a determinar a prisão do foragido, no âmbito de um processo que apura ataques ao STF e a delegados da Polícia Federal.

“Quem estiver pela Flórida, estou na área”, ironizou o bolsonarista em postagem desta semana nas redes sociais. “Estou gostando muito [de trabalhar como motorista de aplicativo]. Não deixarei de fazer ‘jornalismo’, mas tenho prioridades e contas, além de não fazer acordo com criminosos.”

Em outra publicação, no dia seguinte, o blogueiro aparece em um vídeo dirigindo um carro elétrico produzido pela empresa Tesla e fazendo novas provocações a Alexandre de Moraes. “Chupa, Xandão”, disse ele, enquanto conversa com o que parece ser uma dupla de passageiros.

Na legenda da publicação, Allan dos Santos agradece ao empresário Elon Musk, que é dono da montadora de veículos e protagonizou conflitos com Moraes em relação a sua outra empresa, o X (antigo Twitter). Já em um terceiro vídeo, ele responde a um comentário que questionava quantas leis de trânsito ele teria infringido durante a gravação em que provocou o integrante da Suprema Corte brasileira.

Nas imagens, o blogueiro de 41 anos e nascido em Nova Iguaçu (RJ) aparece dirigindo sem as mãos no volante e dançando. Ele disse que o carro possui piloto automático e dirige sozinho. “Terceiro mundo é f…”, afirmou.

Atividade em solo americano

Após ser alvo de operações da PF em maio de 2020, Santos ingressou nos Estados Unidos em julho, com um visto de turista que estava vencido desde fevereiro. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal sugerem que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filho do então presidente, teria ajudado Santos a deixar o País.

Em solo norte-americano, Santos tornou-se um “correspondente” do seu próprio portal, Terça Livre, além de aprofundar relações com a extrema-direita. Em novembro de 2020, tornou-se alvo de chacota ao defender no Twitter (atual X) a teoria da conspiração de que Donald Trump teria ganho as eleições presidenciais contra Joe Biden, mas estaria “deixando o inimigo agir”. Naquele mesmo ano, passou a compartilhar conteúdo negacionista sobre a pandemia de coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/1826039-2/

Foragido da Justiça brasileira, o blogueiro Allan dos Santos passou a trabalhar como motorista de aplicativo nos EUA, sem deixar suas redes sociais, banidas no Brasil

2024-10-31