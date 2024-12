Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

O sobrenome de Luigi Mangione é bastante conhecido em Baltimore, segundo a imprensa norte-americana. (Foto: Reprodução)

A família de Luigi Mangione, suspeito de assassinar do CEO da UnitedHeathcare, Brian Thompson, é dona de um negócio influente em Baltimore, nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa norte-americana, o avô paterno do jovem de 26 anos comprou seu próprio resort de golpe nos anos 1970, dando início ao núcleo empresarial dos Mangione no país.

Segundo informações do The New York Times, os Mangione são atualmente donos de dois clubes de campo, uma rede de casas de repouso e uma estação de rádio. Além de serem apoiadores consolidados de causas e instituições locais como universidades e hospitais. Inclusive, o nome da família está presente na unidade de obstetrícia do Centro Médico Greater Baltimore.

Pelas boas condições da família, Luigi conseguiu ingressar e concluir o ensino superior na Universidade da Pensilvânia, onde se formou em ciência da computação. Após a prisão, o primo do rapaz e legislador estadual de Maryland, Nino Mangione, fez uma publicação em nome da família nas redes sociais afirmando que todos estão “chocados” e “devastados”.

“Só sabemos o que lemos na mídia. Oferecemos nossas orações à família de Brian Thompson e pedimos às pessoas que orem por todos os envolvidos”, disse. Segundo um membro do conselho da cidade de Baltimore, Anthony J. Cambridge, a família é “muito unida”.

Como aconteceu o crime?

O atirador chegou a Nova York em 24 de novembro e, dez dias depois, abriu fogo contra Thompson fora da conferência anual de investidores de sua empresa, realizada em um hotel próximo ao Radio City Music Hall e ao Rockefeller Center.

De acordo com o chefe dos detetives, o suspeito desembarcou de um ônibus que saiu de Atlanta e fez várias paradas no trajeto, embora a polícia não tenha informado onde ele embarcou. Apesar de os investigadores possuírem uma lista de passageiros, nenhum deles foi obrigado a apresentar um documento de identidade ao subir no veículo. As autoridades acreditam que o suspeito usou um documento falso e estão tentando obter informações de um celular encontrado no caminho que ele usou para fugir.

Imagens divulgadas

Durante a caçada pelo suspeito, a polícia americana divulgou duas imagens do homem. Os registros foram captados de dentro de um carro. Numa delas, o suspeito aparece no banco de trás de um táxi, com moletom, capuz e máscara facial.

Já na segunda, ele surge fora do veículo, também com o rosto coberto. As imagens foram divulgadas depois de a imprensa americana reportar que investigadores recolheram uma mochila perto do local do crime e encontraram nela uma jaqueta da marca Tommy Hilfiger e notas de dinheiro do jogo de tabuleiro Banco Imobiliário.

