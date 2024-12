Política A reação de Braga Netto ao saber que seria preso pela Polícia Federal

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Braga Netto, segundo um investigador, reagiu com frieza à prisão e se limitou a cumprir as ordens.(Foto: Reila Maria/Câmara dos Deputados)

Preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, Walter Braga Netto reagiu com frieza ao ouvir o teor do mandado de prisão expedido contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Segundo um investigador que estava no momento da prisão, o general da reserva não emitiu nenhuma reação e se limitou a seguir os passos indicados pelos investigadores que cumpriam a ordem. Além da ordem de prisão, os investigadores realizaram buscas em endereços de Braga Netto e do auxiliar dele, coronel Peregrino. Ele está proibido de manter contato com outros investigados.

Braga Netto vai ficar preso no Comando Militar do Leste, no Rio. A decisão de Moraes ainda segue em sigilo, mas a PF, em nota, confirmou que a prisão foi decretada por obstrução de Justiça. Recentemente, o delator Mauro Cid revelou, em depoimento, que o general teria entregue dinheiro em uma caixa de vinho aos militares kids pretos que

iriam executar um plano de assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.

Obstrução de justiça

O relatório da Polícia Federal que fundamenta a prisão de Walter Braga Netto por obstrução de justiça revela o conteúdo de um depoimento de Mauro Cid em que em que ele diz ter ouvido do general que o dinheiro para financiar um ataque a Alexandre de Moraes, a operação “Copa 2022”, foi dado a ele em uma sacola de vinho pelo general.

Segundo Cid, Braga Netto teria revelado que os recursos para financiar a ação criminosa teriam sido providos pelo “pessoal do agronegócio”. Cid revela que o dinheiro foi entregue numa reunião “no Palácio do Planalto ou da Alvorada”. “O general Braga Netto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a operação. O dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. O general Braga Netto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto

ao pessoal do agronegócio”, disse Cid.

As revelações do delator ocorreram em um depoimento em que Cid mudou informações que havia prestado sobre Braga Netto e a trama golpista. A postura do delator, diz a PF foi motivada por conversas de Braga Netto com os pais dele, o que resultou na aparente blindagem do general nos depoimentos. O general foi preso nesse sábado (14) no Rio de Janeiro.

“Sob outro aspecto, a mudança substancial nos relatos do colaborador em relação a participação do general Braga Netto nos fatos investigados, notadamente a omissão quanto a atuação do indiciado como principal elo de financiamento do evento “copa 2022″, indica que as ações de obstrução surtiram o efeito pretendido pela organização criminosa, na medida em que retardaram a identificação de fatos relevantes ao contexto investigativo”, diz a PF.

“Assim, todos os elementos de prova identificados pela investigação demonstram a atuação efetiva do indiciado Braga Netto na coordenação das ações clandestinas que visavam prender/executar o ministro Alexandre de Moraes e nas ações contra os candidatos eleitos na eleição de 2022″, segue a PF. As informações são da coluna Radar, da Revista Veja.

