Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Galaxy A06 5G será vendido por R$ 899. (Foto: Divulgação)

A Samsung está dando um novo passo em sua estratégia para podo um novo passo em sua estratégia para popularizar a rede 5G no Brasil. Para isso, a companhia está lançando o Galaxy A06 5G, smartphone de entrada capaz de navegar na internet com a alta velocidade da quinta geração, que será vendido por R$ 899 em parceria com as operadoras de telefonia móvel.

Trata-se do menor preço para um smartphone que vai operar na rede 5G pura (Standalone), que pode ter velocidade até 20 vezes superior à do atual 4G, da companhia. De acordo com Gustavo Assunção, vice-presidente sênior da Samsung Brasil, a ideia é que a redução do preço ajude a ampliar o acesso à tecnologia no País.

“Queremos avançar na agenda de ampliação do 5G no Brasil. Estamos fazendo parcerias com as operadoras que têm interesse em acelerar a migração para o 5G com preços mais acessíveis de aparelhos. Por isso, o canal de vendas será por meio das operadoras. Há sempre o pleito das operadoras por aparelhos mais acessíveis para elevar a base de assinantes”, diz Assunção.

O executivo lembra que o preço sugerido do Galaxy A06 5G é de R$ 1.099. Ele destaca que a Vivo vai comercializar o modelo por R$ 899 para clientes com planos controle, espécie de plano pré-pago mensal. Em geral, modelos da mesma categoria vinham sendo vendidos a partir de R$ 1,3 mil no varejo. Já smartphones intermediários saem a partir de R$ 2 mil, em média.

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil conta com 1.266 municípios com rede 5G, dos quais 891 já possuem o 5G puro na faixa de 3,5 GHz. Desde dezembro do ano passado, as operadoras foram liberadas para instalar a rede de quinta geração, mas a falta de aparelhos acessíveis e a renda comprometida da população vêm atrasando o avanço do 5G.

Hoje, a rede 5G responde por 16,1% (42,4 milhões) dos 263,6 milhões de usuários de telefonia móvel no Brasil. É bem abaixo dos 70% (184,7 milhões) do 4G. Para Assunção, é preciso acelerar a migração para o 5G.

“Com esse lançamento, queremos fomentar a migração e permitir que o 5G ocupe o espaço dos aparelhos 4G. Hoje, as operadoras só compram smartphones 5G e, agora, com um preço menor, vamos gerar mais volume para as companhias.”

Responsável por vender cinco a cada dez celulares no Brasil, a expectativa é que o movimento da companhia estimule outras empresas do setor a baixar os preços.

“É um novo movimento nos aparelhos de entrada. E estamos melhorando os recursos dos smartphones, trazendo atributos até então presentes na categoria intermediária, de forma a melhorar a experiência para os consumidores”, afirma Assunção.

— Características do Galaxy A06 5G:

* Tela de 6,7 polegadas com visor HD

* Duas câmeras traseiras: uma com resolução de 50 MP e outra com 2 MP

* Câmera frontal (para selfies) com resolução de 8 MP

* Certificação IP54, oferecendo resistência contra poeira e respingos de água

* Cores: verde-claro, preto e cinza

* Sensor de impressão digital integrado à lateral do aparelho

* Quatro atualizações de sistema operacional Android e quatro anos de atualizações de segurança

* Memória interna de 128 GB, expansível até 1,5 TB com cartão microSD

* 4 GB de memória RAM

* Bateria com capacidade de 5.000 mAh. (Com informações do jornal O Globo)

