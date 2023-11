Acontece 1ª Copa das Comunidades recebe inscrições até esta quinta-feira (16)

13 de novembro de 2023

Evento organizado pelo Instituto Edson Prates em parceria com a prefeitura da capital acontecerá no dia 2 de dezembro na Orla do Guaíba.

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição da Copa das Comunidades, que acontecerá nas quadras de esporte da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, em 2 de dezembro, a partir das 8h. A competição tem o propósito de transformar vidas através do futebol. Interessados podem se inscrever até esta quinta-feira (16), em: bit.ly/CopadasComunidades.

“Sabemos que o esporte é uma ferramenta de inclusão social. Por isso, queremos manter o legado de seu Edson Prates fora dos gramados, transformando milhares de vidas. A iniciativa oferece oportunidade de acesso ao esporte e ao desenvolvimento social para crianças da periferia, utilizando o futebol como um veículo para promover valores, habilidades, perspectivas positivas de vida e oportunidades”, destaca o fundador do Instituto Edson Prates, Vinicius Prates.

Podem participar equipes formadas por jovens com idade entre 11 e 15 anos de instituições locais, como escolas e organizações comunitárias que visam ao benefício das comunidades periféricas da capital gaúcha. O torneio terá 18 equipes, divididas nas categorias Mirim (nascidos em 2010 e 2011) e Infantil (nascidos em 2008 e 2009). Cada comunidade pode inscrever apenas um time em cada categoria. Haverá ainda premiação para os três primeiros colocados.

“A Copa das Comunidades é uma oportunidade para esses jovens terem uma experiência marcante dentro do futebol e também é uma forma de desenvolvimento de suas carreiras e vidas como cidadãos” afirma a secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre, Débora Garcia.

A Copa das Comunidades é desenvolvida pelo Instituto Edson Prates em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e conta com o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Em caso de chuva, o evento será realizado na semana seguinte, no dia 9 de dezembro.

