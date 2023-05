Acontece Completando 20 anos na capital gaúcha, hotel da Intercity apresenta novo nome

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

O Intercity Praia de Belas está localizado na Av. Borges de Medeiros, 2145. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Completando 20 anos de operação na capital gaúcha, o hotel da bandeira Intercity Hotéis localizado na Av. Borges de Medeiros, 2145, mudou o nome para Intercity Praia de Belas. Anteriormente, a unidade chamava-se Intercity Porto Alegre. A escolha pela nova nomenclatura foi anunciada em um evento de comemoração do aniversário nesta quinta-feira (11). A mudança acompanha o movimento da própria cidade, que se volta cada vez mais para essa região com diversas iniciativas turísticas.

“O Intercity Praia de Belas é a nossa primeira operação em regime de administração. Esses 20 anos são um marco, porque aqui iniciamos a nossa caminhada como uma administradora hoteleira e estruturamos a empresa para atender a todo tipo de cliente, com as maiores exigências. O brasileiro gosta de viajar e de se hospedar, e é um orgulho dizer que a Intercity é uma ótima opção para todos”, destacou Alexandre Gehlen, presidente da Intercity Hotéis.

O empreendimento está a uma quadra do Shopping Praia de Belas, do Parque Marinha do Brasil e da nova Orla do Guaíba que, além de uma vista privilegiada para o pôr do sol, foi revitalizada e conta com quadras e espaços dedicados à prática de esportes variados, como, por exemplo, a maior pista de skate da América Latina. Também está a poucos quilômetros do Centro Histórico de Porto Alegre; do Cais Embarcadero – que abriga restaurantes com diferentes opções gastronômicas com vista para o rio – e do novo Parque Pontal, também em frente ao Guaíba.

De forma estratégica, a Intercity observou a necessidade de privilegiar ainda mais a localização da unidade – que já é uma referência no bairro – fazendo essa transição de nome. Além disso, segundo a diretoria da rede, é uma forma de destacar o hotel dos demais da bandeira, que conta com mais três opções na capital gaúcha: Intercity Aeroporto Porto Alegre, Intercity Cidade Baixa e Piazza Navona by Intercity.

2023-05-12