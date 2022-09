Mundo 200 dias de guerra: Ucrânia retoma territórios e acusa Rússia de retaliar atacando rede elétrica

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Ucranianos afirmam ter conquistado 20 cidades e vilarejos.

A invasão russa na Ucrânia completou 200 dias nesta segunda-feira (12) com o governo do presidente Volodymyr Zelensky afirmando ter ampliado sua maior vitória em meses com as contraofensivas no Nordeste e no Sul. Os russos retaliaram com bombardeios, que segundo Kiev visaram propositalmente à infraestrutura de energia elétrica ucraniana, causando apagões pelo país.

Kiev diz ter recuperado mais de 20 cidades e vilarejos ucranianos apenas nas últimas 24 horas, algo que não pôde ser confirmado, após Zelensky reivindicar no domingo o controle de Izium, uma cidade nos arredores de Kharkiv, que funciona como o principal centro logístico russo no Nordeste da Ucrânia. Os novos avanços coincidem com o recuo das tropas russas da região, o que Moscou afirma ter sido um a decisão estratégica para reforçar os objetivos na frente do Donbass, no Leste.

A contraofensiva tem uma outra frente em Kherson, no Sul, onde Kiev afirma já ter liberado cerca de 500 km² da ocupação russa na margem oeste do Rio Dniéper, algo que não pôde ser confirmado de forma independente. A porta-voz militar do governo de Zelensky para o Sul, Natalia Gumeniuk, chamou os avanços de “bastante convincentes”.

Segundo Gumeniuk, as cidades de Vysokopillia, Biloguirka, Soukhy Stavok e Myrolioubivka estão “por completo sob controle ucraniano”. Ela disse também que alguns russos se renderam, mas se recusou a dar mais detalhes.

Nesta segunda, Kiev afirmou ter retomado 6 mil km² de território desde que sua contraofensiva começou no início do mês, a maior parte no Nordeste — o que no entanto representaria apenas 5% do território ocupado pela Rússia. Em uma entrevista ao Financial Times, o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, disse que a ofensiva teve um resultado “melhor que o esperado”, mas alertou que é necessário garantir que os russos não retomarão a região:

Imagens enviadas pelos militares ucranianos mostram caixas de munição e equipamentos militares deixados para trás após os russos supostamente saírem às pressas dos arredores de Kharkiv, surpreendidos pela magnitude da contraofensiva. Kiev divulgou também um mapa cuja veracidade não pôde ser confirmada, mostrando que os inimigos teriam recuado para a margem leste do Rio Oskyl, a 15 km de Izium, e quase toda a região já sob o comando de Kiev.

Segundo Moscou, a retirada de tropas não passa de um estratagema para confundir o inimigo e deslocar forças para Donetsk, na bacia do Donbass, no Leste da Ucrânia. No domingo, os russos divulgaram um mapa militar confirmando que suas forças abandonaram grande parte da região de Kharkiv, mantendo apenas uma faixa de território no Leste da região.

Em uma entrevista à televisão estatal, Vitaly Ganchev, o responsável pela administração russa em Kharkiv, disse nesta segunda-feira que havia oito soldados ucranianos para cada militar russo na região na semana passada. Afirmou também que o inimigo tomou o controle de vilarejos no Norte e se aproximou da fronteira russa.

O Kremlin, contudo, minimiza o impacto desses movimentos ucranianos. O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afirmou nesta segunda que a Rússia continuará sua ofensiva até que os objetivos da “operação militar especial” sejam alcançados. Segundo Peskov, “não há perspectiva de negociações” entre Moscou e Kiev.

Após o recuo dos soldados, o porta-voz do Ministério de Defesa russo, Igor Konashenkov, disse que os militares “realizaram ataques de precisão contra unidades e reservas das Forças Armadas ucranianas”, principalmente em Izium e Kupiansk, mas também em Kherson. Afirmou ainda que 250 soldados inimigos morreram, algo que não pôde ser confirmado.

Os ucranianos, por sua vez, acusam Moscou de não mirar infraestruturas militares, mas civis. Na noite de domingo, a Ucrânia sofreu apagões generalizados em regiões que, juntas, têm 9 milhões de habitantes. Zelensky culpou ataques deliberados de “terroristas russos” pelos incidentes:

Segundo Kiev, mais de 30 cidades e vilarejos, incluindo Mikolaiv, no Sul, e Dnipro, no centro, sofreram ataques de mísseis ou bombardeios russos nas últimas 24 horas. Ao menos duas usinas de energia foram atingidas, incluindo uma em Kharkhiv, onde uma pessoa teria morrido, segundo o governador Oleg Synegubov.

Os ataques também causaram atrasos no serviço ferroviário ucraniano e na distribuição de água. A maior parte dos serviços, de acordo com os ucranianos, já havia voltado ao normal na manhã desta segunda, de acordo com a agência de notícias Ukrinform.

O momento, diz o centro de estudos, é bom para Kiev, mas não sinaliza que a guerra está perto do fim. Impõe também um dilema para os russos: o Kremlin não aparenta ter reservistas suficientes para uma nova linha de defesa no rio Oskyl, como supostamente tentava fazer antes da contraofensiva. Se desejar fazer isso, precisaria recalcular o número de soldados em outras frentes instáveis, deixando-as ainda mais vulneráveis e expondo territórios já conquistados.

