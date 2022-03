Economia 20ª loja do Stok Center será inaugurada na cidade de Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Com uma infraestrutura moderna, a nova loja conta com 5.958,41m² de área de vendas e 10.727,14m² de área total Foto: Divulgação Stok Center (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um marco histórico para a rede Comercial Zaffari, a inauguração da 20ª da bandeira Stok Center acontece no dia 22 de março, em Santa Cruz do Sul, cidade que já conta com uma loja da Comercial Zaffari desde 1999.

Com uma infraestrutura moderna, a nova loja conta com 5.958,41m² de área de vendas e 10.727,14m² de área total. Ao todo, são 325 vagas de estacionamento e 34 caixas de atendimento. Os clientes podem esperar por mais de 300 itens em oferta e um mix completo, com mais de 6 mil produtos.

Santa Cruz do Sul é uma cidade em pleno crescimento e a chegada do Stok Center ajuda a impulsionar ainda mais a economia. Com a nova loja, foram gerados 187 novos empregos diretos, que passam a integrar os mais de 4000 funcionários na rede Comercial Zaffari.

Além do crescimento econômico, o Stok Center entende seu papel social diante da comunidade e, por isso, junto com a inauguração, estará fazendo a doação de 600 cestas básicas para a Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte, e logo destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O Stok Center conta hoje com 20 lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, distribuídas nas cidades de Passo Fundo (3 lojas), Ijuí, Porto Alegre, Caxias do Sul (2 lojas), Lagoa Vermelha, Santa Maria, Cruz Alta, Pelotas, Santo Ângelo, Rio Grande, Vacaria, Canoas, Gravataí, Santa Rosa, Capão da Canoa, Lages e agora Santa Cruz do Sul. A rede conta ainda com dez lojas da bandeira Comercial Zaffari, nas cidades de Passo Fundo (5 lojas), Porto Alegre, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Cruz Alta e Marau.

Todos estes números fazem com que a rede seja hoje a terceira maior do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com dados de 2021 da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados) e esteja entre as 30 maiores do País, conforme ranking de 2021 da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados).

As novidades não param por aí. Além da inauguração da nova loja, Santa Cruz do Sul também passará a contar nessa mesma data com o Stok Online, o site de compras do Stok Center. Através do endereço eletrônico stokonline.com.br ou do App Stok Online, é possível realizar as compras e optar por receber os produtos em casa ou agendar o atendimento para retirada na loja.

A nova loja também contará com o Clube Stok Center, um programa de descontos exclusivos para clientes cadastrados, que oferece centenas de ofertas diariamente. Para fazer parte é simples, rápido e gratuito. Basta baixar o aplicativo Clube Stok Center (disponível para Android e iOS) ou acessar o site stokcenter.com.br/clube.

Depois, é só o cliente informar seu CPF no caixa ao passar as compras para ganhar os descontos. O Stok Center de Santa Cruz do Sul fica localizado na BR-471, S/N – Bairro Independência, ao lado da Germani Alimentos, e atenderá aos clientes das 7h às 21h, de segunda a sábado, e das 8h às 12h e 16h às 21h aos domingos.

