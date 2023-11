Polícia Vinte e um criminosos são presos em operação para combater homicídios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A operação foi realizada em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Novo Hamburgo, Canoas, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul, Cidreira e Criciúma (SC) Foto: Polícia Civil/Divulgação A operação foi realizada em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Novo Hamburgo, Canoas, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul, Cidreira e Criciúma (SC). (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o apoio da Brigada Militar, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação Sangue Frio para combater homicídios praticados por uma facção criminosa no Rio Grande do Sul. Vinte e um criminosos foram presos.

Os policiais cumpriram 20 mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e 66 de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Novo Hamburgo, Canoas, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul, Cidreira e Criciúma (SC). Uma pistola, três revólveres, porções de cocaína e celulares foram apreendidos.

A operação foi realizada como resposta a uma chacina ocorrida no dia 14 de maio na Vila São Borja, no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre. Na ocasião, cinco pessoas foram mortas com requintes de crueldade e outras cinco ficaram feridas. As vítimas foram colocadas de joelhos e viradas de costas antes de serem baleadas. Os assassinatos têm relação com o tráfico de drogas.

Segundo o delegado Thiago Zaidan, os assassinos pertencem a “uma organização criminosa atuante no Estado do Rio Grande do Sul, com grande poderio ofensivo e responsável por diversas mortes, além da prática de outros crimes”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/21-presos/

Vinte e um criminosos são presos em operação para combater homicídios no Rio Grande do Sul

2023-11-09