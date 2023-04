Dicas de O Sul 24º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa inicia nesta semana

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Tradicionalmente realizado na semana do aniversário do município, a programação terá shows, competições artísticas e campeiras Foto: Divulgação Tradicionalmente realizado na semana do aniversário do município, a programação terá shows, competições artísticas e campeiras (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O 24º Rodeio Crioulo de Capão da Canoa inicia nesta quinta-feira (13) e vai até domingo (16), no Centro de Tradições Gaúchas CTG João Sobrinho, em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho.

A programação contará com shows de artistas locais, competições artísticas e campeiras. A realização é do CTG João Sobrinho com o apoio da Prefeitura de Capão da Canoa, por meio da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer e Câmara Municipal de Capão da Canoa.

Shows e fandangos com artistas regionais estão previstas. Na quinta-feira (13), será realizado show com JJSV às 21h30min, no Lonão, e a partir das 00h baile com Bailaço, no CTG Baile.

Na sexta-feira (14), terá show com Clóvis Fortes às 20h e Volnei Gomes às 21h30min, no Lonão, e a partir das 00h baile com Nosso Balanço e Gabriel Expresso, no CTG Baile.

O sábado (15), as atrações serão Mano Lima às 20h e Lizandro Amaral às 21h30min, no Lonão, e a partir das 00h baile com Jonathan Pacheco e Banda Vanera, no CTG Baile.

A programação e a premiação da artística contarão com dança tradicional (mirim, juvenil, adulta e veterana), declamação peão e prenda (adulta e veterana), chula (mirim e juvenil) e dança de salão (mirim, juvenil e adulta). Já a campeira terá várias modalidades de laço e gineteada. As inscrições devem ser realizadas no CTG João Sobrinho.

A abertura oficial do rodeio acontecerá no sábado, às 11h, no CTG João Sobrinho. A entrada do rodeio e os shows são gratuitos, sendo cobrados apenas os valores de estacionamento (R$ 20 carro, R$ 10 moto) e R$ 200 acampamento.

