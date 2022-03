Porto Alegre 250 anos de Porto Alegre: Baile da Cidade é neste sábado com show gratuito de Maria Rita na Redenção

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Palco será montado próximo ao chafariz do Parque Farroupilha (Redenção). Foto: Fabricio Gonçalves/PMPA Palco será montado próximo ao chafariz do Parque Farroupilha (Redenção). (Foto: Fabricio Gonçalves/PMPA) Foto: Fabricio Gonçalves/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atração mais esperada nas comemorações dos 250 anos da Capital, o Baile da Cidade, é neste sábado (26), no Parque Farroupilha (Redenção). As apresentações se iniciam às 17h (ver programação abaixo). O show da cantora Maria Rita, principal atração da noite, começa às 20h. A entrada é gratuita. A filha de Elis Regina também será homenageada com o título de Cidadã de Porto Alegre.

O palco está montado em cima do espelho d´água, próximo ao chafariz. Haverá um espaço com 500 cadeiras destinadas a idosos e pessoas com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção. A infraestrutura montada para o baile contará com 30 banheiros químicos e dois banheiros da Redenção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará à disposição em caso de emergências.

Segurança

A Guarda Municipal irá ampliar o contingente para o patrulhamento na região do parque. Divididos em viaturas, motociclistas e a pé, os agentes municipais estarão posicionados em pontos estratégicos, antes e após o evento. A Brigada Militar será responsável pelo policiamento ostensivo. As câmeras instaladas na Redenção e imediações também auxiliarão na segurança.

Seis barracas estão autorizadas a vender bebidas do lado de fora do gradil (onde ficam as cadeiras). A fiscalização está sob a responsabilidade da Diretoria de Fiscalização, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança, que estará com a equipe de fiscais reforçada para coibir a ação ilegal de ambulantes. Denúncias podem ser realizadas pelos telefones 153 e 156.

Trânsito e transporte

Não há desvio previsto no trânsito para realização do baile. O bloqueio na região será o mesmo que ocorre todos os sábados devido à Feira Ecológica (José Bonifácio, entre Osvaldo Aranha e João Pessoa). No final do evento serão disponibilizadas seis linhas de ônibus.

Confira as linhas

Linha E031 Parque dos Maias Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Francisco Talaia de Moura/avenida Gamal Abdel Nasser.

Linha T7E Nilo Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Terminal Triângulo.

Linha E010 Restinga Nova Via Velha Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até avenida Econ. Nilo Wulff.

Linha M79 Serraria/Ponta Grossa Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Estrada Retiro da Ponta Grossa.

Linha E398 Pinheiro – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até Estrada João de Oliveira Remião – Parada 21.

Linha E491 Passo Dorneles/Vila Safira Eventos – Terminal Parque Farroupilha, avenida João Pessoa, até avenida Paraíso.

Shows e atrações deste sábado (26)

17h – Participação da escola de samba – Apresentação Carnaval 2022 + som Dj + comunicadores rádio 104 FM e apresentadora Liliana Cardoso

17h30 – DJ Cássia

18h15 – Banda Municipal com a participação de Isabela Fogaça

19h – Apresentadores da Rádio 104FM e Liliana Cardoso

19h15 – André Damaceno

20h – Show da Maria Rita

21h30 – DJ Cabeção

22h15 – Tributo a Cristiano Araújo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre