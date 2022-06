Porto Alegre 25ª Parada Livre de Porto Alegre movimenta o Parque da Redenção neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Será neste domingo (12), a partir das 12h, no Parque Farroupilha (Redenção). Programação inclui atrações culturais e prestação de serviços.

Abrindo na capital gaúcha a programação alusiva ao mês da conscientização sobre a causa LGBTQIA+, o Parque da Redenção recebe neste domingo (12) a 25ª Parada Livre de Porto Alegre. Além de atrações culturais em um palco especialmente montado nas imediações do Espelho D’água, estão previstos diversos serviços.

Das 9h às 15h, uma unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará posicionada próximo ao Monumento ao Expedicionário, com vacinação contra a gripe para o público de 6 meses em diante.

Ao meio-dia, em estande próximo ao espelho d’água e do palco, serão prestadas orientações sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos, gel-lubrificante e autotestes de HIV.

Também serão divulgadas informações sobre o atendimento pelo Ambulatório Trans, instalado no Centro de Saúde Modelo (bairro Santana) e na Clínica da Família Álvaro Difini (Restinga).

A ação conta com o engajamento do projeto “A Hora é Agora”, que tem por objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico e adesão ao tratamento de indivíduos com vírus HIV, responsável pela Aids. O foco são grupos-chave como gays, transexuais e homossexuais masculinos.

Realizado por equipes da prefeitura que atuam na Atenção Primária em Saúde e na Coordenação de Atenção à Tuberculose, IST, HIV/Aids e Hepatites Virais. São parcerias da iniciativa as organizações sociais Igualdade, NEP, Gapa, Somos e Fonte Colombo.

Atividades do mês

Na Semana do Orgulho Gay, de 26 a 30 de junho, outro evento de conscientização será realizado em Porto Alegre: a pintura das cores do arco-íris no meio-fio do cruzamento da rua República com Lima e Silva, a fim de ampliar a visibilidade da causa LGBTQIA+.

Já a Coordenação de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) estará presente na Esquina Democrática (Centro Histórico) com um dia nesse período.

Na programação, o atendimento específico a gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans e quem mais se sentir acolhido. Diferentes parceiros detalharão direitos e políticas já realizadas na cidade, além de oferecer serviços como exames.

Segundo a coordenadora de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero, Camila Rodrigues, essas atividades expõem não apenas os desafios enfrentados pela comunidade, como mostram que o segmento LGBTQIA+ é atendido pela prefeitura ao longo do ano inteiro: “Nosso trabalho é diário, para que uma pessoa homossexual ou trans não se sinta envergonhada, inconveniente ou ameaçada”.

Já no dia 3 de julho, às 15h30min, a programação chegará à orla do Gasômetro, com a parada saindo da Redenção até o palco montado na avenida Beira-Rio.

Ambas as paradas são organizadas por coletivos da comunidade LGBTQIA+. A prefeitura apoia os encontros com o financiamento da infraestrutura de palco, banheiros químicos, limpeza e apoio da EPTC no trânsito.

Censo

Uma pesquisa publicada em maio de 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que ao menos 2,9 milhões de brasileiros maiores de 18 anos se declaram homossexuais ou bissexuais. Esse contingente equivale a 1,8% da população adulta do País. Em Porto Alegre, esse índice foi de 5,1%, o maior dentre todas as capitais.

(Marcello Campos)

