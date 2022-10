Política 26 dos deputados federais eleitos superam quociente eleitoral

6 de outubro de 2022

Eles representam 4,85% dos parlamentares que ocuparão uma vaga na Câmara no próximo mandato. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Eles representam 4,85% dos parlamentares que ocuparão uma vaga na Câmara no próximo mandato. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em São Paulo, seis “puxadores de votos” tiveram votações suficientes para se eleger “sozinhos”; distribuição de vagas na Câmara ocorre de forma proporcional ao total de votos de cada legenda ou federação

Entre os 513 eleitos à Câmara dos deputados no pleito do último domingo (2), apenas 26 receberam votos suficientes para atingir ou ultrapassar o quociente eleitoral, conquistando uma cadeira na Casa com seus próprios votos.

Eles representam 4,85% dos parlamentares que ocuparão uma vaga na Câmara no próximo mandato. Os outros 487 deputados eleitos, que representam 95,25% das cadeiras, conseguiram uma vaga a partir do total de votos de seu partido.

O percentual de parlamentares eleitos com votos próprios neste ano é menor do que o registrado em 2018, quando 27 deputados conquistaram vagas dessa maneira.

A eleição para a Câmara segue o sistema proporcional de votos de cada legenda ou federação partidária. Ao contrário do que acontece no sistema majoritário, nem sempre quem recebe mais votos fica com a vaga.

Para definir os candidatos eleitos, calcula-se o quociente eleitoral, obtido a partir da soma do número total de votos válidos no pleito dividida pelo número de cadeiras em disputa na Casa.

Em seguida, calcula-se o quociente partidário, dividindo o número de votos que o partido ou a federação obtiveram pelo quociente eleitoral. O resultado, desprezando os algarismos após a vírgula, representa o total de cadeiras a que o partido tem direito.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do País – e que tem direito a 70 cadeiras na Câmara –, seis deputados foram eleitos com número de votos superior ao quociente eleitoral, sendo três do PL, um do PSOL, PSB e PP.

Depois aparecem os Estados do Paraná e do Rio de Janeiro, que elegeram quatro deputados cada com o quociente eleitoral. Minas Gerais, segundo maior colégio do Brasil, elegeu dois. Entre eles, o candidato mais votado nas eleições: Nikolas Ferreira, do PL, que obteve mais de 1,49 milhão de votos.

Sob o recorte dos partidos, o PL foi o que mais elegeu deputados “sozinhos” (oito). Entre eles estão os ex-ministros Ricardo Salles e Eduardo Pazuello, e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), como Carla Zambelli, Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro.

O PT, que formou a segunda maior bancada da Câmara, elegeu dois desta maneira: Gleisi Hoffmann e Paulo Pimenta.

Norte

Amom Mandel (Cidadania-AM)

Nordeste

André Ferreira (PL-PE)

Arthur Lira (Progressistas-AL)

Clarissa Tércio (Progressistas-PE)

Centro-Oeste

Bia Kicis (PL-DF)

Silvye Alves (União-GO)

Sudeste

André Janones (Avante-MG)

Carla Zambelli (PL-SP)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Daniela do Waguinho (União-RJ)

Delegado Bruno Lima (Progressistas-SP)

Doutor Luizinho (Progressistas-RJ)

General Pazuello (PL-RJ)

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Ricardo Salles (PL-SP)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Taliria Petrone (PSOL-RJ)

Sul

Beto Preto (PSD-PR)

Deltan Dallagnol (Podemos-PR)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

Filipe Barros (PL-PR)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Paulo Pimenta (PT-RS)

Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS)

